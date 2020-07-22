Spotify запустил функцию видеоподкастов

Теперь в Spotify есть возможность просматривать видеоподкасты, созданные определенной группой авторов, передает TechCrunch.

Компания заявляет, что пользователи смогут выбрать любой режим воспроизведения подкаста: видео или аудио, при чем в аудиорежиме подкаст будет продолжать звучать, даже если вы пользуетесь в это время другими приложениями или поставили телефон на блокировку.

Видеоподкасты доступны в мобильной и десктопной версиях музыкального стриминга. В Spotify верят, что за счет видеоподкастов можно существенно расширить аудиторию. Видеорежим позволит размещать визуальную рекламу, однако этот момент в компании пока не комментируют.

Напомним: ранее стало известно, что Spotify запустился еще в 13 странах.

Читайте также:

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!