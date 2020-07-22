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Spotify запустил функцию видеоподкастов

от Telekritika
От Telekritika 367
Главная Диджитал Spotify запустил функцию видеоподкастов

Видеоподкасты доступны в мобильной и десктопной версиях.

Теперь в Spotify есть возможность просматривать видеоподкасты, созданные определенной группой авторов, передает TechCrunch.

Компания заявляет, что пользователи смогут выбрать любой режим воспроизведения подкаста: видео или аудио, при чем в аудиорежиме подкаст будет продолжать звучать, даже если вы пользуетесь в это время другими приложениями или поставили телефон на блокировку.

Видеоподкасты доступны в мобильной и десктопной версиях музыкального стриминга. В Spotify верят, что за счет видеоподкастов можно существенно расширить аудиторию. Видеорежим позволит размещать визуальную рекламу, однако этот момент в компании пока не комментируют.

Напомним: ранее стало известно, что Spotify запустился еще в 13 странах.

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Фото: Unsplash

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