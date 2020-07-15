Spotify запустился еще в 13 странах

Аудиоплатформа Spotify зашла еще на 13 рынков в Европе, среди которых и Украина, пишет Variety.

Музыкальная и аудиопотоковая компания заявила, что в настоящее время она охватывает 92 рынка по всему миру.

В 13 новых рынков Spotify вошли следующие страны: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Хорватия, Казахстан, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Россия, Сербия, Словения и Украина. В целом, по словам компании, новые области, в которых появилась Spotify, представляют собой адресный рынок с населением около 250 миллионов человек.

«Выход на эти 13 рынков является важным моментом для Spotify, особенно потому, что мы приветствуем поклонников и артистов на растущих музыкальных рынках, таких как Россия, где потоковое вещание широко распространено и где мы видим значительную возможность для нас», — сказал Густав Гилленхаммар, вице-президент по рынкам и росту абонентов Spotify.

С расширением рынка компания также представила 200 новых плейлистов с участием артистов по всему миру.

Напомним, ранее стало известно, что Spotify запустится в Украине 15 июля.

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Фото: Unsplash

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