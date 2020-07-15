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Сотрудникам «Довженко-центра» выплатили задолженность по зарплатам

от Telekritika
От Telekritika 1170
Главная Кино Сотрудникам «Довженко-центра» выплатили задолженность по зарплатам

Центр получил финансирование.

Сотрудникам Национального центра имени Александра Довженко выплатили задолженность по зарплатам. Об этом сообщается на Facebook-странице центра.

«Друзья, рады сообщить, что задолженность по заработной плате сотрудников Довженко-Центра за январь-июнь наконец выплачена», — гласит сообщение.

Также в заявлении сказано, что финансирование центра в размере 7,6 млн грн возобновлено.

Напомним, в начале июля Директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко заявил, что финансирование центра все еще не возобновили. В мае центр сообщил о неплатежеспособности.

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Национальный центр Александра Довженко заявил о неплатежеспособности (дополнено)

Фото: «Довженко-центр»

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