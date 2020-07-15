Новым PR-менеджером «Артхаус Трафік» стала Марианна Коцан

PR-менеджером дистрибьюторской компании «Артхаус Трафік» стала Марианна Коцан. Наталья Панафидина покидает свою должность, сообщает пресс-служба.

«Сегодня мой последний день работы в «Артхаус Трафик», и я искренне всех благодарю за партнерство и сотрудничество! С радостью представляю вам новую pr-менеджерку компании — Марианну Коцан», — пишет в обращении Наталья Панафидина, занимавшая должность PR-директора компании.

Напомним, в январе 2020-го стало известно, что у компании «Артхаус Трафік» появился новый PR-директор – Наталья Панафидина, которая ранее занимала должность PR-менеджера в Film.ua.

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Фото: Олег Батрак

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