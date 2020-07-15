Кассовые сборы в 2020-м упадут на 70% — прогноз

Аналитик кинорынка Эрик Хэндлер из MKM Partners прогнозирует, что фильм Кристофера Нолана «Довод» вряд ли выйдет в августе, а кассовые сборы 2020 года могут снизиться на 70% с уровня 2019-го. Об этом пишет Deadline.

По мнению Хэндлера, студии и кинотеатры попали в парадокс: нет кинотеатров, способных полностью функционировать без премьер, но нет и студий, готовых выпустить релизы, так как ситуация с коронавирусом в Америке ухудшается.

«В ближайшее время ситуация с акциями, связанных с кинорынком, остается крайне неоднозначной», — пишет Хэндлер. «Было бы удивительно увидеть кинотеатры, которые смогут открыться по всей стране раньше сентября».

Также аналитик считает, что бокс-офис в 2020 году сократится почти на 70% по сравнению с $11,4 млрд в 2019 году, что было вторым по величине показателем в истории. Ранее он предполагал, что падение составит 55–60%. Среди прогнозов на следующие года: 2021 год — сборы составят $9,1 млрд , а к 2022 году показатели выровняются до $11,5 млрд.

Напомним, явным успехом по сборам в начале июня ознаменовалась Южная Корея, где субсидия, предложенная местным органом KOFIC, привела к значительному увеличению продаж билетов: с $1,2 млн до $3,17 млн.

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Фото: «Телекритика»

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