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Куда поехать летом: ТОП-3 места от Леси Никитюк
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Куда поехать летом: ТОП-3 места от Леси Никитюк

от Telekritika
Telekritika 374

… в Херсонской области

Ведущая Нового канала Леся Никитюк на своей «Le Маршрутке» исследовала Черноморские красоты Херсонской области и готова поделиться своим путеводителем, сообщает пресс-служба канала.

Безлюдный Джа

Как только подплываешь к острову Джарылгач, понимаешь – он далеко не безлюдный. Остров кишит туристами. Разочарование сменяется очарованием, когда уходишь вглубь него. Взору открывается настоящая украинская саванна с дикими животными. На острове можно остановиться с палаткой, чтобы почувствовать себя настоящим Робинзоном Крузо.

Розовые озера

В интернете пользователи умиляются красотой мексиканских озер, которые окрашиваются в девчачий нежный цвет. Чтобы увидеть их, не нужно лететь через океан. Достаточно поехать в село Геройское. Здесь расположилось предприятие по добыче соли. Искупаться в озере не дадут, а о селфи на его фоне можно договориться. Еще одно розовое озеро спряталось в селе Григорьевка. Это местный аналог Мертвого моря с лечебной грязью и высокой концентрацией соли в воде.

Украинская пустыня

Не многие знают, но Херсонская область таит еще один секрет – самую большую пустыню в Европе – Олешковские пески, недалеко от Херсона. Прогуливаясь бескрайними барханами, смотрите под ноги – здесь живет очень ядовитая степная гадюка и смертельно опасный паук-каракурт. А если услышите подозрительный гул, поднимите голову – над вами может пролетать массивный вертолет. Ведь часть территории военные используют для учений.

Еще больше крутых мест Леся Никитюк покажет во второй сезоне «Le Маршрутки» на Новом канале этой осенью.

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Фото: Новый канал

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