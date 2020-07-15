Использование облачных технологий резко возросло с начала пандемии

Использование облачных технологий удаленными вещателями резко возросло с начала пандемии коронавируса, пишет Digital TV Europe.

По словам разработчика программного обеспечения Iatakoo, использование их облачной платформы увеличилось на 293% с точки зрения количества потраченных минут. При этом увеличилось количество загруженных минут на 172% и количество потоковых файлов на 189%. В настоящее время в компании наблюдается увеличение загруженных файлов на 127%.

Джейд Куриан, соучредитель и президент latakoo, сказал: «С того момента, как начался карантин, мы начали наблюдать всплеск использования, и он не прекратился».

Об этом также высказывался глава управления продуктов Verizon Media Даррен Лепке, который, выступая на европейском телевизионном подкасте Digital TV, заявил, что нынешняя ситуация является «ускоряющим фактором», а не «агентом изменений». Он сказал, что «отрасль движется в этом направлении уже много лет. И пандемия заставляет вещи, которые были два или три года на горизонте, происходить сейчас».

Напомним, компания Alibaba инвестирует порядка $28,2 млрд в развитие облачных сервисов.

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Фото: CIO

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