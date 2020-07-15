Суд ЕС отменил штраф Apple в размере 13 млрд евро

Компания Apple выиграла апелляцию во втором высшем суде Европейского союза, тепер ей не придется выплачивать Ирландии 13 млрд. евро в виде налоговых выплат. Об этом пишет BBC.

Генеральный суд ЕС заявил, что отменил это решение, потому что не было достаточно доказательств того, что Apple нарушила правила конкуренции ЕС. У Еврокомиссии есть 14 дней, чтобы обжаловать решение в верховном суде ЕС.

«Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим налогоплательщиком в мире, поскольку знаем, какую важную роль налоговые платежи играют в обществе» — говорится в заявлении Apple.

Ирландское правительство также обжаловало это решение.

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, представившая дело, заявила, что «изучит решение и рассмотрит возможные дальнейшие шаги».

Напомним, в 2016 году Еврокомиссия предписала Apple вернуть правительству Ирландии 13 млрд евро, которые были получены в результате налоговых сделок. Еврокомиссия посчитала предоставленные налоговые льготы незаконными, потребовав компенсировать недоплаченные налоги.

Напомним, руководители Google, Apple, Facebook и Amazon предстанут перед Конгрессом США в конце июля 2020 года.

анее стало известно, что Еврокомиссия проведет антимонопольное расследование против Apple.

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Фото: unsplash

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