Рекорды и падения: как изменилось смотрение каналов на IPTV/OTT-сервисах за полгода

Еженедельно «Телекритика» публикует данные относительно смотрения линейного ТВ. А в данной статье мы решили проанализировать смотрение IPTV/OTT-сервисов за шестимесячный период, и для этого воспользовались данными независимого мониторингового агентства Big Data UA. Свое мини-исследование мы сосредоточили на четырех самых популярных группах, поэтому в материале будет идти речь о новостных, развлекательных, детских каналах и каналах общего смотрения.

Привычный январский рост

Январь 2020-го года был весьма оптимистичным: по состоянию на конец месяца в панели насчитывалось более 433 тыс. активных домохозяйств, а среднее время общего телесмотрения выросло на 7 мин. и составило 4 ч 19 мин. Аналитики объясняли это тем, что в январе было много выходных дней и люди активнее смотрели контент сразу на нескольких устройствах. Именно возможность просмотра при помощи дополнительных экранов и повлияла на расположение групп телеканалов. Так, эксперты зафиксировали в январе стремительный рост смотрения фильмовых, развлекательных и познавательных каналов.

В январе группа каналов общего смотрения хотя и просела на 1,77 пункта, все равно имела долю в 55,8%. На втором месте были развлекательные каналы, что не удивительно, ведь на январь приходится много праздников. Доля их смотрения тогда выросла на 1,64 п — до 9,1%. По этой же причине увеличилось и смотрение фильмовых каналов, что дало им возможность оказаться в тройке лидеров (8,13%); и детских каналов (6,83%), оказавшихся на четвертом месте.

Новостные каналы и вовсе были вытеснены из пятерки лидеров познавательными каналами (6%), оказавшись на шестом месте с долей 4,32% и небольшим проседанием в 0,42 п.

Лидерами января были (по жанрам):

общего смотрения: «1+1» — 13,63%,

развлекательные: ТЕТ — 3,59%,

детские: «ПлюсПлюс» — 2,23%,

новостные: «Прямой» — 1,13%.

Февральское проседание

Климатические изменения и аномально теплый февраль повлияли на зрительские привычки среди пользователей IPTV/OTT-панели. Общий рейтинг телесмотрения просел на 0,86 п.п. — до 4,74%, что на 15% меньше по сравнению с январем. Основным триггером снижения выступило сокращение среднего времени просмотра на 47,5 мин., при том что средний охват по дню продолжил свой рост (+ 2,3% по сравнению с январем). По состоянию на конец месяца в панели насчитывалось более 465,7 тыс. активных домохозяйств.

Группа каналов общего смотрения прибавила 0,42 п.п., что позволило ей дорасти до 56,29%. Развлекательные каналы откатились на третье место, вытесненные фильмовыми каналами. Они потеряли 1,6 п.п., в результате чего их доля составила 7,51%. Детские каналы были на четвертом месте с небольшим ростом на 0,31 п.п. (7,14%), по сравнению с январем. Новостные каналы и вовсе оказались на седьмом месте в общем списке, смещенные спортивными и познавательными каналами. Их доля составила 4,65%.

Лидерами февраля были (по жанрам):

общего смотрения: «Украина» — 11,86%,

развлекательные: ТЕТ — 3,04%,

детские: «ПлюсПлюс» — 2,12%,

новостные: «112 канал» — 1,12%.

И нагрянул карантин…

Март 2020-го продемонстрировал небывалый рост телесмотрения, а все из-за введения карантинного режима в Украине по причине пандемии коронавируса. С 16 по 19 марта общее телесмотрение выросло на 4%, а на 23 — 25 марта пришелся довольно большой скачок в 26%.

Понятное дело, что более всего увеличилась доля новостных телеканалов, потому что людей волновала проблема пандемии и реакция правительства. Их доля увеличилась буквально в считанные дни с 4,97% по состоянию на 9 марта до 6,83% по состоянию на 25 марта.

Все остальные группы немного нарастили: каналы общего смотрения — с 57,6% (данные на 9 марта) до 58% (25 марта), развлекательные — с 7,32% до 7,91%, детские — с 6,8% до 7,11%.

Что касается лидеров, то аналитики отметили, что значительных изменений долей каналов общего смотрения, развлекательных и детских не произошло, а вот среди новостных в лидеры выбился «Украина 24»:

общего смотрения: «1+1» — 12,07%,

развлекательные: ТЕТ — 3,37%,

детские: «ПлюсПлюс» — 2,41%,

новостные: «Украина 24» — 1,3%.

Точка роста — месяц май

Прохладная погода, продолжающийся карантин, майские праздники благоприятно отразились на росте общего телесмотрения, охвата, времени смотрения. Если проанализировать динамику общего телесмотрения с начала года, то значительный рост TVR% пришелся именно на апрель — май 2020-го. В апреле средний охват за день вырос до 32,9% и достиг максимума в мае — 34,9%. То есть каждый день в течение карантина IPTV/​​OTT-сервисами пользовалось больше зрителей, чем в зимние месяцы. При этом в среднем зрители тратили на телепросмотр на 30 минут больше времени, чем в январе-марте 2020 года. Также в этот период показатель общего ТВ-смотрения достиг отметки в 7, 36%.

За обозначенный период группа каналов общего просмотра выросла на 1,03 пункта — до 59,72% и снова заняла первое место. Детских каналы, чья доля смотрения составила 7,69%, что на 0,14 п.п. выше показателя в апреле, — на втором месте. Доля просмотра развлекательных каналов просела на 0,36 п.п. — до 7,37%, но все же осталась в тройке лидеров. Каналы кинопоказа удержалась на четвертом месте (уменьшение на 0,48 п.п. — до 6,67%). И новостные каналы по-прежнему остаются в топ-5, несмотря на то что их доля упала на 0,52 п.п. — до 5,45%.

Лидерами апреля-мая были (по жанрам):

общего смотрения: «Украина» — 11,37%,

развлекательные: ТЕТ — 3,08%,

детские: «ПлюсПлюс» — 2,55%,

новостные: «Украина 24» — 1,39%.

Июньское снижение

Максимального значения общее телесмотрение достигло в мае 2020 года — 7,36%. В июне, в результате постепенного смягчения карантинных мероприятий, зрители уделяли ТВ меньше времени, поэтому смотрение уменьшилось с 7,36% до 6,1%. Причем аналитики зафиксировали как снижение среднего охвата за день ​​(на 2 п.п.), так и сокращение среднего времени просмотра (почти на 30 мин.). По состоянию на конец июня в панели насчитывалось более 360,1 тыс. активных домохозяйств.

В июне группа каналов общего просмотра потеряла больше других групп: снижение на 2,60 пункта — до 57,12%. Группа детских каналов, чья доля смотрения составила 7,76%, что на 0,07 п.п. выше показателя в мае, расположилась на втором месте. Доля просмотра группы развлекательных каналов оказалась на четвертом месте, потому как каналы кинопоказа перетянули одеяло на себя, заняв третье место. В итоге смотрение развлекательных каналов просело на 0,20 пункта — до 7,26%. В пятерке самых популярных по-прежнему остаются каналы новостей, чья доля просмотра выросла на 0,35 п.п. — до 5,79%.

Лидерами июня были (по жанрам):

общего смотрения: «1+1» — 11,6%,

развлекательные: ТЕТ — 3,17%,

детские: «ПлюсПлюс» — 2,74%,

новостные: «Украина 24» — 1,58%.

Итоги первого полугодия 2020-го

Что касается каналов, удерживающих пальму первенства в интересующих нас группах на протяжении полугода, то в группе каналов общего смотрения с переменным успехом лидировал «1+1», несмотря на то, что с января по июнь включительно его доля значительно просела: с 13,63% до 11,6%. Его основным конкурентом был канал «Украина», занимавший первое место в феврале (11,86%) и в мае (11,37%), однако упавший в июне до 10,4%. Думаем, борьба за «золото» продолжится, учитывая тот факт, что и на «1+1», и на канале «Украина» планируют транслировать два шоу с одинаковым концептом (подробнее об этом вы сможете прочесть тут и здесь).

ТЕТ был несомненным лидером среди развлекательных каналов в течение шести месяцев. Пик доли его смотрения пришелся на январь и составлял 3,59%, в июне доля снизилась до 3,17%, но все равно «Индиго», «Мега», «ОЦЕ» и прочие конкуренты никак не могут его догнать и потеснить с олимпа.

Чудеса роста продемонстрировал детский канал «ПлюсПлюс», пик смотрения которого пришелся вовсе не на карантинный период, когда все дети смотрели «Всеукраинскую школу онлайн», а на каникулярный июнь — 2,74%. В своей группе он стабильно лидировал все это время.

Хотя канал «Украина 24» начал свое вещание относительно недавно — 16 декабря 2019 года, — он быстро выбился в лидеры в группе новостных каналов. Первое место он занимал с марта по июнь включительно с долями 1,3% (март), 1,39% (май), 1,58% (июнь). Как видим, стаблиный рост налицо. Лидеры января («Прямой» — 1,13%) и февраля («112 канал» — 1,12%) так и не смогли вернуть себе былую славу. Так что пока самым влиятельным и влияющим новостным телеканалом является детище МГУ.

Начиная с января 2020-го смотрение, хоть и несколько волнообразно, но весьма стабильно росло. Незначительное проседание в феврале (снижение общего рейтинга телесмотрения на 0,86 п.п. — до 4,74%, или на 15% по сравнению с январем) с лихвой компенсировалось мартовским скачком, чему поспособствовало введение карантина и перевод детей и подростков на телеобучение. Только в течение первой недели карантина (16 — 22 марта) общее телесмотрение выросло на 4%. Холодный апрель также благоприятствовал росту общего смотрения, и май, изобилующий множеством праздников. Так, в мае общее телесмотрение достигло отметки в 7,36%, но уже в июне упало до 6,1%. Видимо, отпускной период дает о себе знать. Возможно, что смотрение будет держаться на уровне 6% и в течение июля, а с августа начнет постепенно расти. А может, июль нас удивит ростом — прогнозировать крайне сложно.

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Фото: «Телекритика»

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