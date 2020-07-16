hromadske обратилось в ЕСПЧ из-за иска организации «С14»

В июле 2020 года hromadske обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с заявлением относительно решения Верховного Суда Украины, который не удовлетворил жалобу медиа в деле против общественной огранизации «С14», передает ИМИ.

С чего все началось. В июле 2018 ОО «С14» подала в суд против hromadske из-за твита англоязычной службы hromadske, в котором медиа назвало «С14» «неонацистской» организацией, описывая действия членов этой огранизации, которые насильно доставили бразильского боевика Рафаэля Лусварги в СБУ.

В августе 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск праворадикальной организации «С14» против hromadske. Медиа посчитало решение суда несправедливым и обжаловало его. 7 ноября 2019 апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу hromadske в деле против «С14» и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 6 августа.

21 января 2020 года Кассационный суд в составе Верховного Суда также оставил без удовлетворения жалобу hromadske в этом деле. Тогда же медиа заявило о намерении обжаловать решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека.

«Заявление основывается на нарушении статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода выражения мнения). Требования типичны для заявлений в ЕСПЧ и заключаются в признании нарушения государством Украина упомянутой Конвенции», — прокомментировали в hromadske.

Напомним: ранее стало известно, что hromadske запускает новое шоу «Ок, Аліна».

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Фото: unsplash

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