Актер Крис Эванс запустил собственное медиа

15 июля 2020 года актер Крис Эванс, известный по ролям в фильмах и сериалах «Капитан Америка», «Защищая Джейкоба», «Достать ножи» и др., запустил собственное медиа под названием A Starting Point, передает people.com.

В 2019 году в своем видеообращении, опубликованном на edition.cnn.com, он заявил, что не доверяет полностью ни одному из ныне существующих СМИ, а потому хочет создать честное и незаангажированное медиа, на площадке которого могли бы свободно дискутировать люди с диаметрально противоположными взглядами. Тогда Эванс выразил надежду, что его медиаресурс поможет объединить, например, демократов и республиканцев перед лицом общих проблем и сделать общественную дискуссию более цивилизованной.

«Я вдруг подумал, что не могу пойти куда-то, на какой-то ресурс, которому я доверяю, где смог бы познакомиться с разными точками зрения. И сразу проясним, что у моего проекта не будет никаких политических взглядов и это не будет площадкой для высказывания моей личной позиции», — прокомментировал актер.

Сайт пока проходит стадию бета-тестирования, но там уже есть что посмотреть и почитать.

Напомним: ранее стало известно, что редактор сайта «Честно» заявляет об угрозах.

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Фото: кадр из сериала «Защищая Джейкоба»

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