Комитет гуманитарной и информполитики разработает новый проект о противодействии дезинформации

Председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, заявил, что в Комитете планируют разработать новый проект о противодействии дезинформации, передает imi.org.ua.

«Сначала я хочу внимательно ознакомиться с немецким и французским законам, которые регулируют эти вопросы. Хотя уже есть информация о том, что французский признали неконституционным. Главное — это (имеется ввиду работа над проектм — прим. ред.) то, о чем я предупреждал изначально: это будет», — прокомментировал Потураев.

На данній момент в Комитете еще не определились, кто именно будет нарабатывать проект: Министерство культуры или народные депутаты, или все вместе. Никита Потураев говорит, что разделение наработанного Минкультом Владимира Бородянского законопроекта на два проекта, не исключается. «Важно проанализировать европейские наработки, посмотреть, что они хотят сделать. Взять старый текст Бородянского. На мой взгляд, там проблема заключалась в том, что, возможно, его надо было разделить на два отдельных закона. Потому что существует вопрос об информации, дезинформации и манипуляции. И есть вопрос касательно деятельности журналистов», — пояснил она,

Также Никита Потураев считает, что уголовную ответственность за дезинформацию следует заменить на административно-финансовую. «Конечно, должно быть наказание, но я не уверен, что должна быть уголовная ответственность за манипуляцию информацией. Финансовая, административная, — да, но не уголовная», — сказал председатель Комитета.

Напомним, 17 января 2020 экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук презентовали основные положения законопроекта о дезинформации.

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Фото: unsplash

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