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Несколько американских инвесторов рассматривают возможность покупки TikTok

от Telekritika
От Telekritika 268
Главная Диджитал Несколько американских инвесторов рассматривают возможность покупки TikTok

Чтобы не допустить блокировки соцсети в США.

Согласно информации, полученной журалистами издания The Information от собственных источников, несколько американских инвесторов обсуждает покупку контроля в TikTok, чтобы не допустить его блокировки.

Некоторые американские инвесторы, вложившиеся в ByteDance, обсуждает с руководством компании возможность покупки контрольного пакета акций TikTok. Пока что переговоры ведутся неофициально. Источники сообщают, что такая идея — один из возможных сценариев, которые рассматривает ByteDance, чтобы не допустить блокировки приложения в США.

Журналисты полагают, что в сделке могу принять участие General Atlantic и Sequoia Capital. Но это только догадки.

О возможной продаже контрольного пакета TikTok в конце 2019 года также говорили источники Bloomberg. Тогда в компании заявили, что обсуждений частичной или полной продажи не было.

Напоним: ранее стало известно, что в США раздумывают над ограничением работы TikTok.

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Фото: TikTok

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