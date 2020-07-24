ДиджиталНовостиТВ

Латвийский регулятор закроет доступ к порталу Kartina.TV

от Telekritika
От Telekritika 189
Главная Диджитал Латвийский регулятор закроет доступ к порталу Kartina.TV

ОТТ-сервис незаконно транслировал телепрограммы и показывал неэтичный контент.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил ограничить доступ к порталу Kartina.TV. Регулятор обвиняет ОТТ-сервис в незаконном распространении телепрограмм, передает delfi.lv.

Регулятор также сообщил, что контент платформы не только нарушал авторские права, но и в некоторых случаях был направлен против Латвии и ее жителей, способствуя разжиганию ненависти. Поэтому по решению Нацсовета доступ к порталу Kartina.TV закроют интернет-провайдеры. Доступ сайтам kartina.tv и play.kartina.tv закроют до 9 октября 2020 года с возможностью продления.

Нацсовет рассматривает еще несколько административных дел за аналогичные правонарушения. Владельцев порталов guzei.tv, tv.guvei.com, rus-tv.com, fanat.tv и kuvalda.tv регулятор обязал получить разрешение на ретрансляцию или прекратить ретрансляцию телепрограмм в Латвии.

Напомним: ранее стало известно. что канал «Украина 24» будет транслироваться на платформе Kartina.TV.

Читайте также:

Стало известно, почему Kartina.TV отказался от группы вещателей «Первого канала»
На канале «Украина 24» состоится премьера шоу «Сегодня. Утро. Выходной»
На канале «Украина 24» стартует программа «Украина с Тиграном Мартиросяном»

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

НСЖУ запускает горячую линию для защиты трудовых прав...

17.07.2020

Сергей Чернышов стал новым ведущим телеканала «Киев»

26.06.2020

Нескольким лицензиатам возобновлены разрешения на временно вещание

16.07.2020

«Интер» покажет телепремьеру комедии «Подруги поневоле»

24.06.2020

Репетиции в Zoom и антисептик на площадке: как...

24.06.2020

Опубликован рейтинг украинских медиаагентств за 2019 год

13.07.2020

Фильм Натальи Ворожбит «Плохие дороги» отобрали в конкурсную...

21.07.2020

Группа 1+1 media обеспокоена тем, каким образом проходит...

22.07.2020

FootballHub покажет матч «Динамо» — «Шахтер», а УНИАН...

03.07.2020

В Великобритании возобновили производство фильмов и телешоу

06.07.2020
Avatar