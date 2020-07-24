Латвийский регулятор закроет доступ к порталу Kartina.TV

Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил ограничить доступ к порталу Kartina.TV. Регулятор обвиняет ОТТ-сервис в незаконном распространении телепрограмм, передает delfi.lv.

Регулятор также сообщил, что контент платформы не только нарушал авторские права, но и в некоторых случаях был направлен против Латвии и ее жителей, способствуя разжиганию ненависти. Поэтому по решению Нацсовета доступ к порталу Kartina.TV закроют интернет-провайдеры. Доступ сайтам kartina.tv и play.kartina.tv закроют до 9 октября 2020 года с возможностью продления.

Нацсовет рассматривает еще несколько административных дел за аналогичные правонарушения. Владельцев порталов guzei.tv, tv.guvei.com, rus-tv.com, fanat.tv и kuvalda.tv регулятор обязал получить разрешение на ретрансляцию или прекратить ретрансляцию телепрограмм в Латвии.

Напомним: ранее стало известно. что канал «Украина 24» будет транслироваться на платформе Kartina.TV.

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Фото: unsplash

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