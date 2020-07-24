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Айдер Муждабаев обратился в Интерпол из-за преследования крымских татар властями РФ

от Telekritika
От Telekritika 145
Главная Новости Айдер Муждабаев обратился в Интерпол из-за преследования крымских татар властями РФ

Журналист предпринял превентивные меры.

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев обратился в Интерпол из-за преследования крымских татар властями РФ, передает УНН.

Как сообщил адвокат Владимир Кутовый, Айдер Муждабаев направил в Интерпол превентивное заявление, чтобы следователи открыли файл на Муждабаева и изучили все, что будет направлять Россия в отношении журналиста, а также аргументированно объяснялт и оспаривали всю ложную информацию о нем.

«Мы намерены доказать международным организациям тот факт, что крымские татары не являются террористами, и любая информация, отправляемая Россией в Интерпол относительно крымских татар, должна подлежать тщательной проверке перед принятием любых решений, касающихся прав и свобод граждан», — говорится в заявлении Кутового и Муждабаева.

В мае 2020 года Айдер Муждабаев заявил, что против него в России возбуждено уголовное дело по статье о «публичных призывах к ведению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма». Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что политическое преследование Россией заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR является злоупотреблением антитеррористическим законодательством по политическим мотивам.

Напомним: ранее стало известно, что следком России объявил Айдера Муждабаева в международный розыск.

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Фото: личный архив Айдера Муждабаева

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