ТЕТ запустил проект «І сміх, і сміх» на своих диджитал-площадках 

Проект состоит из видео звезд телеканала ТЕТ, которые зачитали юмористические украинские произведения, передает пресс-служба.

Так Анна Саливанчук, Тарас Стадницкий, Артемий Егоров, Мария Крушинская, Анатоль Фон-Филандра поделились видео с юморесками, частушками и байками.

Каждый желающий телезритель и пользователь социальных сетей тоже может присоединиться к проекту, записав видео, где читает юмористические литературные произведения. Видео нужно опубликовать в своих социальных сетях с #ісміх_ісміх и #тет.

Лучшие публикации телеканал покажет у себя на площадках.

Напомним: ранее стало известно, что ТЕТ готовит новый сезон реалити «Богиня шопинга».

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Фото: ТЕТ

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