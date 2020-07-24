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Канал «Украина» снимет мелодраму «Не говори мне о любви»

от Telekritika
От Telekritika 128
Главная Новости Канал «Украина» снимет мелодраму «Не говори мне о любви»

Фильм будет состоять из четырех серий.

Телеканал «Украина» и компания Mamas Film Production снимают четырехсерийный мелодраматический фильм «Не говори мне о любви», передает пресс-служба.

Фильм расскажет о жизни героини по имени Ольга. Ее жизнь спокойна и размеренна. Но однажды все планы девушки нарушает острый конфликт с родственницей местного городского «заправилы», Натальей Гаврюшиной. В неравной борьбе, уверенная в своей правоте, Ольга не раз поставит на карту самое ценное. Но удастся ли ей пройти сквозь череду предательств, разочарований и невзгод и получить право на любовь, и такое простое, но такое хрупкое счастье?

Главную роль в проекте исполняет популярная актриса Екатерина Варченко. Также в фильме снимаются актеры Александр Рудько, Андрей Исаенко, Артемий Егоров, Анна Адамович, Оксана Архангельская.

Режиссер-постановщик – Тарас Дударь. Оператор-постановщик – Сергей Граблев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Алла Липовецкая, Марина Квасова. Производством картины по заказу канала «Украина» занимается компания Mamas Film Production. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним: ранее стало известно, что телеканал «Украина» начал прослушивания звезд для участия в шоу «Маска».

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Фото: канал «Украина»

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