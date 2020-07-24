Юлия Санина станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1»

Уже этой осенью на телеканале «1+1» стартует новый сезон шоу «Танці з зірками». Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу, передает персс-служба.

Фронтвумен группы The HardKiss Юлия Санина приняла вызов #танціззіркамиchallenge от актрисы Дарьи Петрожицкой, которая тоже стала участницей проекта. Юлия сообщила о своем участии в «Танцях з зірками», разместив на своих официальных страницах в социальных сетях динамичное видео.

Юлия бросила вызов участнице группы «НеАнгелы» Славе Каминской, которая уже участвовала в «Танцях з зірками-2», однако из-за травмы не смогла выйти на паркет.

Совсем скоро станет известно, примет ли Слава Каминская #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц и Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, а также к Юлии Саниной. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

Напомним: ранее стало известно, что Григорий Чапкис снова станет судьей «Танців з зірками».

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Фото: 1+1 media

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