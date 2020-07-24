Телеканал «2+2» начинает юбилейный телесезон

В августе телеканал «2+2» празднует 10-летний юбилей. К своему дню рождения вещатель готовит телесезон с яркими премьерами, интересными историями и невероятными открытиями, передает пресс-служба.

На протяжении 10-ти лет канал «2+2» развивал производство собственного контента, работал над укреплением бренда и в конечном итоге стал любимым телеканалом миллионов зрителей. По результатам первого полугодия 2020 года канал уверенно занимает 7 место по аудитории 18-54 50 тыс+ среди топ-10 общенациональных вещателей, а в июне 2020 года доля аудитории канала составила рекордных 4,7%.

«Недавно «2+2» был нишевым телеканалом и принадлежал к когорте каналов второго эшелона, но сегодня мы вплотную приблизились к шестерке больших вещателей и с уверенностью констатируем, что контент, который мы предлагаем, интересен широкой аудитории. У нас амбициозные цели и стремление достичь еще более впечатляющих результатов», – комментирует Сергей Кизима, генеральный продюсер телеканала.

В новом сезоне зрителей ждет обновленная информационная программа «Спецкор» с постоянными ведущими Александром Моторным и Русланом Ярмолюком, а также больше разнообразных спецпроектов от ведущей Катерины Нестеренко и журналистов информационно-развлекательного проекта «Джедаи».

17 августа состоится первая сериальная премьера детективной истории «Звонарь-2» про непростую жизнь оперативника Антона Звонцова, который мастерски совмещает работу в правоохранительных органах с решением частных заданий.

С 18 августа на телеканале начнут выходить премьерные выпуски программы «Затерянный мир», в которых ведущие Максим Сухенко и Геннадий Попенко расскажут про самые дерзкие ограбления столетия, невероятные истории побегов, тайны вселенной.

Для поклонников детективного жанра канал продолжит показ культового американского сериала «Кости» про взаимоотношения и общие расследования специального агента ФБР Сили Бута и судового антрополога, доктора Темперанс Бреннан.

В сентябре 10-й юбилейный телесезон канала продолжит ряд ярких премьер остросюжетных сериалов собственного производства: «Булатов», продолжение детективной истории «Братья по крови-2», а также экшн-сериал «Ангелы».

Напомним: ранее стало известно, что телеканал «2+2» начал съемки остросюжетного сериала «Ангелы».

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Фото: «2+2»

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