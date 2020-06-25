НовостиСМИ

Следком России объявил Айдера Муждабаева в международный розыск

от Telekritika
От Telekritika 320
Главная Новости Следком России объявил Айдера Муждабаева в международный розыск

Журналист расценил это, как лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага.

Следственный комитет РФ сообщил о том, что журналист Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск, следствие подготовило материалы для его заочного ареста.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву, — сказано в сообщении. — Ему инкриминируется совершение с использованием сети «Интернет» публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)». Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Следственный комитет заявляет, что, находясь на территории Украины, Муждабаев разместил на своей странице в Facebook два текста, которые «содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины», для их последующего обмена на Олега Сенцова.

Журналист отреагировал на новость постом в Facebook: «Это лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага, который мы празднуем завтра, 26 июня, всей страной. Как гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться пока я жив, пока сапог российского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и Донбасса».

Напомним, в мае в Крыму предъявили обвинения владельцу канала ATR Ленуру Ислямову. Россияне обвиняют его в терроризме и в призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

Читайте также:

Айдер Муждабаев: «Для крымских татар ATR – это не канал, это голос народа»
ATR призывает украинские телеканалы 18 мая запустить метроном
От России требуют освободить крымских гражданских журналистов
В Крыму предъявили обвинения владельцу канала ATR
Нацсовет планирует покрыть 80% территории Крыма радиовещанием на средних волнах
Блогера Евгения Гайворонского «депортировали» из Крыма

Фото: личный архив Айдера Муждабаева

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Радіо НВ» уволило треть сотрудников

28.05.2020

Сквозное шифрование будет доступным всем пользователям Zoom

19.06.2020

Сотрудники Facebook устроили акцию протеста онлайн

02.06.2020

«UA: Перший» подготовил тематические проекты ко Дню Конституции

24.06.2020

Генеральный директор SES Video уходит в отставку

19.06.2020

Суд оставил под стражей двух фигурантов дела об...

26.05.2020

Самым популярным фильмом на украинском Netflix стал «365 дней»

15.06.2020

«UA: Перший» покажет проект ВВС «Бегство в идеальный...

05.06.2020

Оксана Марченко заявила, что ее «ушли» с канала...

25.06.2020

В Украине снимут биографический фильм о художнике Казимире...

04.06.2020
Avatar