Следком России объявил Айдера Муждабаева в международный розыск

Следственный комитет РФ сообщил о том, что журналист Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск, следствие подготовило материалы для его заочного ареста.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву, — сказано в сообщении. — Ему инкриминируется совершение с использованием сети «Интернет» публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)». Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Следственный комитет заявляет, что, находясь на территории Украины, Муждабаев разместил на своей странице в Facebook два текста, которые «содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины», для их последующего обмена на Олега Сенцова.

Журналист отреагировал на новость постом в Facebook: «Это лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага, который мы празднуем завтра, 26 июня, всей страной. Как гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться пока я жив, пока сапог российского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и Донбасса».

Напомним, в мае в Крыму предъявили обвинения владельцу канала ATR Ленуру Ислямову. Россияне обвиняют его в терроризме и в призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

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Фото: личный архив Айдера Муждабаева

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