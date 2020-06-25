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Съемки фильма «Зірки за обміном» завершены

от Telekritika
От Telekritika 404
Главная Кино Съемки фильма «Зірки за обміном» завершены

В комедии снялись Оля Полякова и Дзидзьо.

Завершились съемки полнометражного фильма «Зірки за обміном», пишет пресс-служба Film.ua.

Комедию, главные роли в которой сыграли звезды Оля Полякова и Дзидзьо, начали снимать в феврале 2020-го. Из-за карантина съемочная команда была вынуждена приостановить работу на площадке, и все вернулись к работе сразу после смягчения карантинных мер.

Весь съемочный процесс комедии «Зірки за обміном» проходил при соблюдении всех санитарных и гигиенических норм, обязательных при работе в условиях карантина.

По сюжету, непримиримые звезды шоу-бизнеса Оля Малякова и Фома Михайловский оказываются в телах друг друга. Чтобы вернуться к привычной жизни, они должны решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.

Фильм «Зірки за обміном» является совместным проектом Kinorob (FILM.UA Group), Оли Поляковой и Secret Service Entertainment Agency.

Планируется, что лента появится в кино на новогодние праздники 2020-2021 гг.

Напомним, ранее стало известно, что Film.ua Group снимает украинскую комедию «Зірки за обміном».

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Фото: Film.ua Group 

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