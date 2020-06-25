Съемки фильма «Зірки за обміном» завершены

Завершились съемки полнометражного фильма «Зірки за обміном», пишет пресс-служба Film.ua.
Комедию, главные роли в которой сыграли звезды Оля Полякова и Дзидзьо, начали снимать в феврале 2020-го. Из-за карантина съемочная команда была вынуждена приостановить работу на площадке, и все вернулись к работе сразу после смягчения карантинных мер.
Весь съемочный процесс комедии «Зірки за обміном» проходил при соблюдении всех санитарных и гигиенических норм, обязательных при работе в условиях карантина.
По сюжету, непримиримые звезды шоу-бизнеса Оля Малякова и Фома Михайловский оказываются в телах друг друга. Чтобы вернуться к привычной жизни, они должны решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.
Фильм «Зірки за обміном» является совместным проектом Kinorob (FILM.UA Group), Оли Поляковой и Secret Service Entertainment Agency.
Планируется, что лента появится в кино на новогодние праздники 2020-2021 гг.
Напомним, ранее стало известно, что Film.ua Group снимает украинскую комедию «Зірки за обміном».
Читайте также:
Оля Полякова станет судьей шоу «Рассмеши комика» на «1+1»
Оля Полякова и DZIDZIO поменяются телами в новом фильме
DZIDZIO выступит в прямом эфире церемонии «Золота Дзиґа»
Телерейтинги. Как «отмороженный» DZIDZIO пытался растопить сердца зрителей
Фото: Film.ua Group
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!