«Суспільне» присоединится к детскому Евровидению-2020

В этом году общественный вещатель присоединится к детскому песенному конкурсу Евровидение-2020, который состоится 29 ноября в Варшаве (Польша), сообщается на сайте.

Уже в августе «Суспільне» объявит национальный отбор для участия Украины в конкурсе. Нынешний лозунг конкурса — «Сдвинь мир» (Move the World) — призван напомнить о силе единства.

В прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.

Конкурс «Детское Евровидение» впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) принимать мероприятие во второй раз подряд.

Напомним, «Суспільне» полностью погасило задолженность государства в размере 10,5 млн евро перед АО «Евроньюс».

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Фото: Суспільне

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