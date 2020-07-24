Как стартовал суперсезон «Топ-модели по-украински» (ФОТО)

На Новом канале старовали съемки «Супер Топ-модели по-украински». Как все начиналось — делится пресс-служба телеканала.

«Первый выпуск Суперсезона — грандиозная звездная вечеринка! — похвастался креативный продюсер проекта Станислав Бондарь. — К нам приехали модели-звезды, которых очень ждет зритель, поэтому дресс-код, как на красной дорожке: мужчины — в смокингах, девушки — в вечерних платьях. А дефилировать участницы будут под выступление модной группы TVORCHI — ребят, которые участвовали в Нацотборе на «Евровидение».

Если в прошлом году неизменная ведущая модельных реалити Нового канала Алла Костромичева ворвалась на съемочную площадку на зеленом Chrysler, то в этом вместе с экспертами Соней Плакидюк и Сергеем Никитюком Алла прилетела на красную дорожку, откуда и стартовало грандиозное модельное party, на вертолете.

«Летать на вертолете вообще не страшно — у нас была офигенная новая машина и очень уверенный пилот. Летала бы и летала! Жалко, что пробыли в воздухе не так долго, как хотелось бы», — улыбается Алла.

«Хотела сказать, что наша встреча с Аллой и Сережей прошла, как у родственников, но не могу — далеко не вся родня так рада наконец-то увидеться, как мы, — шутит Соня Плакидюк. — Мы искренне любим друг друга, и долго мечтали встретиться на съемочной площадке. Тем более, что так скучали по съемочному процессу. Готовы нырнуть в него с головой».

После ведущей и экспертов на красную дорожку начали прибывать участницы Суперсезона — 20 лучших, за которых проголосовали зрители на сайте Нового канала. К экспертам они приехали в образах, которые подбирали себе сами. Так модели показали не только свое чувство стиля, но и изобретательность: например, одна из девушек нашла свой вечерний наряд на секонд-хенде (и выглядела просто потрясающе!), подчеркиевает Новый канал.

«Мне нравится, что многие девушки выросли, в первую очередь, внутренне, — поделилась впечатлениями Костромичева. – Они развивались — это видно. За ними приятно наблюдать, ведь участницы понимают, что популярность — в первую очередь ответственность перед зрителем».

Суперсезон модельного реалити Нового канала будет наполнен социальной составляющей.

«Зрителей ждет сезон с обновленной концепцией, слоган Суперсезона — «Красота спасет мир». Fashion-индустрия уже давно не только об одежде и ярких фотографиях, она — об идеях, которые волнуют мир, — говорит Алла Костромичева. — Модели и дизайнеры обращают внимание общества на актуальные проблемы. Быть социально ответственным — важно! Вот главный посыл, который мы хотим донести зрителю. И общаясь сегодня с участницами Суперсезона, я гордилась, что из 16-летних девчонок они за несколько лет превратились в молодых ярких женщин с четко выраженной социальной позицией».

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Фото: Новый канал

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