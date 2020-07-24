Сериал «Останній москаль» покажут на телеканале ТЕТ

С 3 августа в 21:00 на телеканале ТЕТ будут показывать сериал «Останній москаль», сообщает пресс-служба телеканала.

В центре комедийного сериала оказывается московский мажор Валера, который приехал в карпатское село на гуцульское перевоспитание. Что происходит с парнем на чужбине — это уже история.

Процесс перевоплощения из мажора будет сопровождаться большими проблемами, которые каждый раз местные жители рады подкинуть новому соседу. А также большой любовью, которая способна на многое.

Напомним, сейчас «1+1» работает над новым сезоном сериала «Великі Вуйки. Вдома краще», премьеру которого зрители увидят уже этой осенью.

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Фото: пресс-служба ТЕТ

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