НовостиТВ

Сериал «Останній москаль» покажут на телеканале ТЕТ

от Telekritika
От Telekritika 210
Главная Новости Сериал «Останній москаль» покажут на телеканале ТЕТ

Премьера первого сезона «Останнього москаля» состоялась весной 2015 года.

С 3 августа в 21:00 на телеканале ТЕТ будут показывать сериал «Останній москаль», сообщает пресс-служба телеканала.

В центре комедийного сериала оказывается московский мажор Валера, который приехал в карпатское село на гуцульское перевоспитание. Что происходит с парнем на чужбине — это уже история.

Процесс перевоплощения из мажора будет сопровождаться большими проблемами, которые каждый раз местные жители рады подкинуть новому соседу. А также большой любовью, которая способна на многое.

Напомним, сейчас «1+1» работает над новым сезоном сериала «Великі Вуйки. Вдома краще», премьеру которого зрители увидят уже этой осенью.

Читайте также:

Юрий Горбунов стал креативным продюсером продолжения «Останнього москаля»
«1+1» утвердил продолжение сериала «Останній москаль»
Телеканал «1+1» начал съемки нового сезона сериала «Великі Вуйки»
«Великі вуйки» рассказывают, как вести себя в метро
Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Фото: пресс-служба ТЕТ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

АРМА: претендентами на управление активами UMH стали 6...

09.07.2020

Новым PR-менеджером «Артхаус Трафік» стала Марианна Коцан

15.07.2020

По рассказу Стивена Кинга снимут сериал

23.07.2020

ViacomCBS заключила дистрибьюторское соглашение с Orange TV

06.07.2020

Фильм Натальи Ворожбит «Плохие дороги» отобрали в конкурсную...

21.07.2020

Нацсовет проверит радио «Шансон» из-за несоблюдения языковых квот

16.07.2020

Канал «Украина» готовит концерт ко Дню Независимости

22.07.2020

Канал «Киев» запустил новый проект — «NewsRoom.Детали»

03.07.2020

В Крыму заблокировали 30 сайтов крупных украинских СМИ

30.06.2020

Журналисты назвали самые авторитетные СМИ Украины

16.07.2020
Avatar