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BBC еженедельно охватывает 468,2 млн человек

от Telekritika
От Telekritika 192
Главная Новости BBC еженедельно охватывает 468,2 млн человек

Это на 11% больше, чем в 2019 году.

BBC News теперь охватывает 438,4 млн человек за пределами Великобритании каждую неделю, что на 11% больше, чем 394 млн в прошлом году. Об этом сообщает Press Gazette.

Корпорация сообщила, что достигла своего рекорда по аудитории — 468,2 млн человек в неделю, при этом BBC News составляют 94% от общего числа. Цифровая аудитория BBC News выросла на 53% до 151 млн пользователей, согласно ежегодному показателю глобальной аудитории BBC на 2019/2020 годы. Тем не менее, в данные не вошла общественная служба BBC в Великобритании.

Генеральный директор Тони Холл, который покидает BBC в сентябре, сказал, что, когда он приступил к работе в 2013 году, он поставил задачу удвоить глобальную аудиторию до 500 миллионов к 2022 году.

Сегодня он сообщил, что BBC на пути для достижения этой цели и что теперь планы поменялись: целью BBC станет охватить глобальную аудиторию в 1 миллиард человек в течение следующих десяти лет.

Ранее в BBC утверждали, что в конце марта BBC News зафиксировал охват 310 млн. человек, что является самым высоким показателем среди всех международных медиа-организаций.

Напомним, с 1 сентября 2020 года в должность гендиректора BBC вступит Тим Дэйви.

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Фото: Unsplash

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