В ОАСК прокомментировали заявление «Слідство.Інфо» о попытке получения данных журналистки

В окружном административном суде Киева считают, что редакция проекта «Слідство. Інфо» в своем материале использовала «вырванные из контекста слова и фразы» судей. Это ОАСК сообщил в ответе на запрос «Телекритики».

Приводим полный текст ответа:

«Слідство.Інфо» в своем материале руководствовалось обнародованным НАБУ аудиозаписями вырванных из контекста слов и фраз, смонтированных отрывков высказываний людей, голоса которых приписывают судьям Окружного административного суда города Киева. Просим воздержаться от распространения недостоверной информации до проведения надлежащей проверки ее в судебном порядке в установленный законом способ.

Важно отметить, что Высший совет правосудия решил обратить внимание должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины на необходимость воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом. Такое решение было единогласно принято ВСП на заседании 23 июля 2020 по результатам рассмотрения вопроса о принятии мер по обеспечению авторитета правосудия».

Напомним, ранее «Слідство.Інфо» cообщило, что глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и его заместитель Евгений Аблов пытались узнать данные о телефонных соединениях журналистки «Слідство.Інфо» Евгении Моторевской.

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Фото: Unsplash

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