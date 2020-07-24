НовостиСМИ

В ОАСК прокомментировали заявление «Слідство.Інфо» о попытке получения данных журналистки

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 245
Главная Новости В ОАСК прокомментировали заявление «Слідство.Інфо» о попытке получения данных журналистки

В административном суде просят воздержаться от распространения недостоверной информации до ее проверки в судебном порядке.

В окружном административном суде Киева считают, что редакция проекта «Слідство. Інфо» в своем материале использовала «вырванные из контекста слова и фразы» судей. Это ОАСК сообщил в ответе на запрос «Телекритики».

Приводим полный текст ответа:

«Слідство.Інфо» в своем материале руководствовалось обнародованным НАБУ аудиозаписями вырванных из контекста слов и фраз, смонтированных отрывков высказываний людей, голоса которых приписывают судьям Окружного административного суда города Киева. Просим воздержаться от распространения недостоверной информации до проведения надлежащей проверки ее в судебном порядке в установленный законом способ.

Важно отметить, что Высший совет правосудия решил обратить внимание должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины на необходимость воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом. Такое решение было единогласно принято ВСП на заседании 23 июля 2020 по результатам рассмотрения вопроса о принятии мер по обеспечению авторитета правосудия».

Напомним, ранее «Слідство.Інфо» cообщило, что глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и его заместитель Евгений Аблов пытались узнать данные о телефонных соединениях журналистки «Слідство.Інфо» Евгении Моторевской.

Читайте также:

Нацполиция на днях завершит расследование убийства Шеремета – СМИ
Следственная комиссия завершила расследование по «112 Украина», ZIK и NewsOne
Премию проекта «Слідство.Інфо» потратили на квадрокоптеры для армии
Освобожденные. 5 примеров того, как журналисты сумели вызволить людей из тюрьмы

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

ФБР расследует кибератаку на профили знаменитостей в Twitter

17.07.2020

Общественный совет при Нацсовете поддержал законопроект «О медиа»,...

08.07.2020

Совет по господдержке кинематографии сообщил, что не получает...

23.07.2020

Twitter объявил о том, что хакеры получили доступ...

23.07.2020

Cериал «Пес»: кто снимает хит телеканала ICTV?

06.07.2020

«UA: Перший» покажет премьеру документального фильма «Сто лет...

26.06.2020

Суд ЕС отменил штраф Apple в размере 13...

15.07.2020

Тематические стриминги принесут $2,8 млрд дохода в 2020...

03.07.2020

Viber отказывается сотрудничать с Facebook

26.06.2020

Стартовали съемки второго сезона сериала «Первые ласточки»

23.07.2020
Avatar

Кино