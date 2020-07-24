На «Интере» – премьера французской комедии «Красавчик со стажем»

В воскресенье, 26 июля, в 20:30 на «Интере» состоится телепремьера французской комедии «Красавчик со стажем» режиссера Оливьера Барру с Кадом Мерадом в главной роли, передает пресс-служба.

Алекс знает, как жить богато и счастливо, и считает, что быть жиголо – решение всех проблем. Всех, кроме возраста. Ведь когда тебе под 50 – это не так уж просто. Когда богатая женщина, опекавшая Алекса, подыскала себе более молодого друга, мужчина оказывается на улице. Он не находит другого варианта, как переехать к сестре. Алекс решает научить секретам обольщения племянника. А заодно и самому вернуться в строй, чтобы снова зажить роскошной жизнью.

«Красавчик со стажем» – ремейк американской комедии «Как быть латинским любовником» режиссера Кена Марино с Сальмой Хайек, Эухенио Дербесом и Кристен Белл в главных ролях. Картина 2017 года имела успех в прокате и множество положительных отзывов критиков. Это и вдохновило Оливье Барру взяться за адаптацию и режиссуру картины. На главную роль возрастного жиголо он пригласил своего друга, актера и сценариста Када Мерада, с которым начинал карьеру в составе комедийного дуэта Kad & Olivier.

Напомним: ранее стало известно, что «Суспільне» и «Интер» покажут богослужения разных церквей.

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Фото: кадр из фильма «Красавчик со стажем»

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