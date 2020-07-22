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Ко дню памяти Владимира Высоцкого «Интер» покажет фильмы с его участием

от Telekritika
От Telekritika 219
Главная Новости Ко дню памяти Владимира Высоцкого «Интер» покажет фильмы с его участием

Среди них комедия, детектив и две драмы.

Кумир целого поколения Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года. В субботу в память об актере и поэте телеканал «Интер» покажет четыре фильма с его участием. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В 11:00 выйдет лирическая кинокомедия «Стряпуха» режиссёра Эдмонда Кеосаяна, поставленная по одноимённой пьесе Анатолия Софронова.

В 12:25 «Интер» покажет драму «Плохой хороший человек» режиссера Иосифа Хейфица, снятую по повести Чехова «Дуэль».

В 14:25 в эфире канала – остросюжетный детективный фильм «Хозяин тайги», снятый по повести Бориса Можаева «Власть тайги». Главные роли в картине исполнили Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин.

В 16:00 – драма «Единственная». Это вторая совместная работа режиссёра Иосифа Хейфица и Владимира Высоцкого, который сыграл эпизодическую роль руководителя женского хора Бориса Ильича. Специально для этой картины артист написал романс «Утро туманное», а также исполнил авторскую песню «Погоня».

Напомним, в течение этой недели в эфире «Интера» запланирован показ нескольких концертов.

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Фото: пресс-служба «Интер»

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