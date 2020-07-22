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Канал «Украина» готовит концерт ко Дню Независимости

от Telekritika
От Telekritika 262
Главная Новости Канал «Украина» готовит концерт ко Дню Независимости

Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране.

Ко Дню Независимости канал «Украина» готовит праздничный концерт «З Днем народження, Україно!». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором выступят известные украинские артисты. Несколько дней назад состоялись съемки выступлений Насти Каменских в Киеве, Сергея Бабкина в Харькове, Верки Сердючки на Крещатике, Веры Брежневой и Monatik – в одном из пляжных комплексов столицы. Канал обещает скоро объявить весь звездный состав участников концерта. Режиссер-постановщик проекта – Елена Коляденко.

Напомним, телеканал «Украина» начал прослушивания звезд для участия в шоу «Маска».

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Фото: канал «Украина»

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