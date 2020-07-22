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«1+1» объявил имя очередной участницы нового сезона «Танців з зірками»

от Telekritika
От Telekritika 308
Главная Новости «1+1» объявил имя очередной участницы нового сезона «Танців з зірками»

Украинская актриса Дарья Петрожицкая призналась, что мечтала попробовать свои силы на этом шоу.

Украинская актриса, звезда сериала «Папик» и «Голосу країни» Дарья Петрожицкая приняла вызов #танціззіркамиchallenge от Тараса Цимбалюка, который ранее стал участником проекта «Танці з зірками». В свою очередь Дарья бросила вызов фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

«Я фанатка шоу «Танці з зірками», и, если честно, была в приятном шоке от возможности выйти на такой желанный паркет. Я обожаю танцевать. Раньше я считала себя пластичной, однако сейчас понимаю, что еще есть над чем работать. Бальные танцы для меня – это совершенно новое», — прокомментировала Петрожицкая свое участие в шоу.

Если Юлия Санина примет #танціззіркамиchallenge, она присоединится на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц. Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, вскоре расскажут в эфире «Сніданка з 1+1». Премьера четвертого сезона «Танців з зірками» состоится этой осенью на «1+1».

Напомним, 21 июля стало известно, что к звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта «Танці з зірками» присоединился украинский актер и исполнитель главной роли в фильме «Черный ворон» Тарас Цымбалюк.

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Фото: «1+1»

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