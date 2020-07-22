На канале «Украина» стартует обновленный «Зірковий шлях»

3 августа в 9:30 на телеканале «Украина» стартует обновленная программа «Зірковий шлях». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Авторы программы обещают, что градус откровенности знаменитостей во время интервью станет еще выше. «Зірковий шлях» поднимет темы домашнего насилия, алкоголизма и издевательств, «звезды» поделятся своим драматическим опытом. Супермодель Снежана Онопко расскажет, что ее заставляет ходить с телохранителями и кто угрожает жизни, а бывший министр культуры Евгений Нищук – о том, кто хотел его смерти.

«Самый главный сюрприз, что из отпуска мы выходим раньше, чем планировалось. Однозначно будут изменения и во внешнем виде ведущих, и в оформлении самой программы, и в стилистике. Неизменным останется то, что мы будем, как и раньше, рассказывать всю правду, интересные эксклюзивные подробности из жизни отечественных звезд. Не только наших, но и зарубежных. В общем, все то, что любит зритель «Зіркового шляху», — говорит ведущий программы Тимур Мирошниченко.

В новом сезоне программы «Каву з перцем» будут пить известный актер Назар Заднепровский, скандальная супермодель Снежана Онопко, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и певец Олег Винник, который расскажет об обратной стороне славы, потерях во время карантина и своем новом шоу.

Напомним, ко Дню Независимости канал «Украина» готовит праздничный концерт «З Днем народження, Україно!».

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Фото: канал «Украина»

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