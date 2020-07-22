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Олег Винник пояснил, зачем пришел на «Танці з зірками»

от Telekritika
От Telekritika 171
Главная МедиатусовкаLight news Олег Винник пояснил, зачем пришел на «Танці з зірками»

Как выяснилось, певец никогда не занимался танцами и поэтому хочет получить новый опыт.

Участник нового сезона «Танців з зірками» Олег Винник 22 июля пришел в студию «Сніданку з 1+1» и рассказал о своих ожиданиях от проекта. Певец сообщил, что никогда раньше не занимался танцами, и для него это самый сложный и самый красивый вид творчества.

«Участие в «Танцях з зірками» — это самый сложный шаг в моей жизни. Мне никогда ничего не давалось легко. Мы все должны работать и учиться, ведь через трудности достигаем цели и становимся счастливыми. В 46 лет пришло время показать себя с другой стороны. Я иду на шоу не за победой, а за новым опытом», — делится Олег. А потом добавил, шутя: «Возможно, и похудеть удастся».

К разговору с Олегом через видеосвязь присоединилась его партнерша на проекте – танцовщица Алена Шоптенко. Певец признался, что когда впервые познакомился с ней, понял, что будет настоящая «битва титанов», ведь, если она берется за дело, то подходит к нему крайне ответственно и требовательно, как и сам музыкант.

Алена рассказала, что танцевать с Олегом — для нее мечта и большая ответственность: «Олег уже сформировавшийся артист, и поэтому нужно очень осторожно подходить к танцам, чтобы не испортить сложившийся образ, а только улучшить. Конечно, танцы требуют много труда, но это творчество, это что-то невероятное и очень красивое. Я хочу, чтобы Олег танцевал с удовольствием».

Отвечая на вопрос ведущих, кого из судей Олег больше всех боится, певец с улыбкой признался, что ему нравится Екатерина Кухар и заявил, что готов к конструктивной и жесткой критике от судей.

Напомним, украинская актриса, звезда сериала «Папик» и «Голосу країни» Дарья Петрожицкая приняла вызов #танціззіркамиchallenge от Тараса Цимбалюка, который ранее стал участником проекта.

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Фото: «1+1»

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