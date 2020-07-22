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Телеканал «Киев» покажет сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли

от Telekritika
От Telekritika 163
Главная Новости Телеканал «Киев» покажет сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли

Зрители увидят 5-серийный политический триллер с элементами фантастики от ВВС.

Премьера сериала «Последний враг» состоится в понедельник 27 июня в 20:00 на телеканале «Киев», передает пресс-служба.

«Последний враг» — 5-серийный политический триллер с элементами фантастики от ВВС. В картине снялись: Бенедикт Камбербэтч, Роберт Карлайл, Анамария Маринка, прославившаяся благодаря картине «4 месяцев, 2 недель, 2 дней», Макс Бизли.

В центре сюжета талантливый математик Стивен Эзард, который много лет прожил в Китае, изучая действия пчел-убийц. На Ближнем Востоке погибает его старший брат и Стивен вынужден приехать в Лондон на похороны. Там он оказывается сразу втянут в паутину политических интриг. Его пытается завербовать правительство. А кроме того молодой математик встречает вдову-боснийку брата, проводит с ней ночь и уже на утро оказывается втянут в долгое и опасное расследование смерти Эзарда-старшего. И все это происходит на фоне усиления тоталитарного режима после терактов. Люди боятся террористов, поэтому не возражают, когда каждый гражданин получает обязательный электронный жетон, отслеживающий его местонахождение в любое время.

Напомним: ранее стало известно, что телеканал «Киев» запускает целую серию новых программ.

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Фото: постер сериала «Последний враг»

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