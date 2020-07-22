На «1+1» состоится премьера сериала «Папа Дэн»

27 июля на «1+1» состоится премьера комедийного сериала «Папа Дэн». Зрители смогут увидеть новый сериал в эфире канала с понедельника по четверг в 21:50, передает пресс-служба.

По сюжету, 24-летний Дэн и 39-летняя бизнес-леди Тина начинают отношения без обязательств. Такой союз вполне устраивает обоих партнеров, пока Дэн, который и думать раньше не хотел о серьезных отношениях, не начинает понимать, что по уши влюбился в Тину. Впереди Дэна ждет знакомство с тремя детьми его избранницы, а Тина узнает, что мама Дэна — ее школьная подружка. Сможет ли пара преодолеть все преграды на пути к счастью?..

Роли в сериале исполняют актеры Наталья Ноздрина, Стас Тикунов, Татьяна Орлова, Людмила Загорская, Алексей Шуплецов, Дарья Трегубова, Никита Тарасов, Лаша Рамишвили, Алексей Нагрудный, Екатерина Вайвала, Олеся Гаева, Ярослава Гуменюк, Вероника Лукьяненко, Евгений Лебедин.

Над производством продукта работала команда Film.UA.

Напомним: ранее стало известно, что новый сезон ситкома «Танька и Володька» стартует 17 августа.

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Фото: 1+1

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