Nielsen изменит методологию измерения digital-медиапотребления

Медиаизмеритель Nielsen намерен изменить методологию измерения digital-медиапотребления, передает techcrunch.com.
Изменения методологии коснутся:
- рейтинга цифрового контента (Digital Content Ratings),
- общего рейтинга контента (Total Content Ratings),
- рейтинга digital-телевидения (Digital in TV Ratings),
- рейтинга digital-рекламы (Digital Ad Ratings),
- общего рекламного рейтинга (Digital Ad Ratings and Total Ad Ratings).
Пока что измеритель не сообщает подробностей, какими именно будут єти изменения. Известно только, что цель компании состоит в том, чтобы отреагировать на изменения в регулировании, переход на новые платформы и другие факторы, влияющие на обеспечение конфиденциальности пользователей и сбора данных.
«Перемещать данные будет уже не так-то просто: потребуются таланты, навыки, технологии, хорошие партнеры в области облачных технологий», — прокомментировал главный операционный директор Nielsen Картхик Рао.
Также он сказал, что новая методология Nielsen сфокусируется на портативности данных, создании логической структуры данных, устранении дублирования аудитории, чтобы исключить попадание в данные исследований одних и тех же людей, пользующихся разными платформами.
Напомним: ранее стало известно, что Nielsen сократит 3,5 тыс. сотрудников по причине рекструктуризации.
Читайте также:
Время смотрения YouTube увеличилось на 50% — Nielsen
Потоковые сервисы за год выросли на 100% — Nielsen
Смотрение потокового видео стремительно растет — Nielsen
Фото: unsplash
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!