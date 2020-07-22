Nielsen изменит методологию измерения digital-медиапотребления

Медиаизмеритель Nielsen намерен изменить методологию измерения digital-медиапотребления, передает techcrunch.com.

Изменения методологии коснутся:

рейтинга цифрового контента (Digital Content Ratings),

общего рейтинга контента (Total Content Ratings),

рейтинга digital-телевидения (Digital in TV Ratings),

рейтинга digital-рекламы (Digital Ad Ratings),

общего рекламного рейтинга (Digital Ad Ratings and Total Ad Ratings).

Пока что измеритель не сообщает подробностей, какими именно будут єти изменения. Известно только, что цель компании состоит в том, чтобы отреагировать на изменения в регулировании, переход на новые платформы и другие факторы, влияющие на обеспечение конфиденциальности пользователей и сбора данных.

«Перемещать данные будет уже не так-то просто: потребуются таланты, навыки, технологии, хорошие партнеры в области облачных технологий», — прокомментировал главный операционный директор Nielsen Картхик Рао.

Также он сказал, что новая методология Nielsen сфокусируется на портативности данных, создании логической структуры данных, устранении дублирования аудитории, чтобы исключить попадание в данные исследований одних и тех же людей, пользующихся разными платформами.

Напомним: ранее стало известно, что Nielsen сократит 3,5 тыс. сотрудников по причине рекструктуризации.

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Фото: unsplash

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