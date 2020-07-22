ДиджиталНовости

Nielsen изменит методологию измерения digital-медиапотребления

от Telekritika
От Telekritika 154
Главная Диджитал Nielsen изменит методологию измерения digital-медиапотребления

Новая методология будет внедряться постепенно с 2021 года.

Медиаизмеритель Nielsen намерен изменить методологию измерения digital-медиапотребления, передает techcrunch.com.

Изменения методологии коснутся:

  • рейтинга цифрового контента (Digital Content Ratings),
  • общего рейтинга контента (Total Content Ratings),
  • рейтинга digital-телевидения (Digital in TV Ratings),
  • рейтинга digital-рекламы (Digital Ad Ratings),
  • общего рекламного рейтинга (Digital Ad Ratings and Total Ad Ratings).

Пока что измеритель не сообщает подробностей, какими именно будут єти изменения. Известно только, что цель компании состоит в том, чтобы отреагировать на изменения в регулировании, переход на новые платформы и другие факторы, влияющие на обеспечение конфиденциальности пользователей и сбора данных.

«Перемещать данные будет уже не так-то просто: потребуются таланты, навыки, технологии, хорошие партнеры в области облачных технологий», — прокомментировал главный операционный директор Nielsen Картхик Рао.

Также он сказал, что новая методология Nielsen сфокусируется на портативности данных, создании логической структуры данных, устранении дублирования аудитории, чтобы исключить попадание в данные исследований одних и тех же людей, пользующихся разными платформами.

Напомним: ранее стало известно, что Nielsen сократит 3,5 тыс. сотрудников по причине рекструктуризации.

Читайте также:

Время смотрения YouTube увеличилось на 50% — Nielsen
Потоковые сервисы за год выросли на 100% — Nielsen
Смотрение потокового видео стремительно растет — Nielsen

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Санта Димопулос примет участие в новом сезоне «Танців...

20.07.2020

Первый эпизод сериала «Перри Мейсон» посмотрело 1,7 млн...

23.06.2020

ICTV снимает второй сезон сериала «Участковый с ДВРЗ»

02.07.2020

Новый канал продлил реалити «Від пацанки до панянки»...

21.07.2020

Короткометражка Максима Балтера получила пять международных наград

22.07.2020

Посольство США в Украине требует расследовать убийство Шеремета

20.07.2020

Омбудсмен просит ОБСЕ документировать блокировки украинских СМИ в...

01.07.2020

Японский робот Erica впервые сыграет главную роль в...

26.06.2020

«UA: Перший» покажет драмы «Джо» и «Шпионская игра»

02.07.2020

Услуги сервиса YouTube TV подорожают на 30%

01.07.2020
Avatar