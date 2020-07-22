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Netflix опроверг информацию о закрытии стриминга в Турции

от Telekritika
От Telekritika 131
Главная Диджитал Netflix опроверг информацию о закрытии стриминга в Турции

Платформа все ще доступна жителям этой страны.

Компания Netflix опубликовала официальное заявление, в котором опровергла информацию о возможном закрытии видеосервиса в Турции, передает tbivision.com.

С чего все началось: в марте 2020 года Netflix заказал производство драматического сериала турецкому продакшену Ay Yapim. Из-за карантина съемки поришлось перенести на июль, однако работа так и не была начата, потому что Минкульт Турции отказалось выдать разрешение на съемку. Причина весьма сомнительна: один из персонажей фильма — гей. В итоге Netflix отказался вносить правки в сценарий и вовсе отменил производство сериала.

Это и стало поводом для сплетен о том, что Netflix якобы «уходит из страны». Однако стриминг опроверг эту информацию и выразил «глубокую преданность местным подписчикам и творческому сообществу Турции».

Напомним: ранне стало известно, что акции Netflix упали на 10%, хотя абонбаза стриминга существенно выросла.

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Фото: unsplash

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