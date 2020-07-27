На СТБ начались съемки десятого сезона «МастерШеф»

На телеканале СТБ недавно стартовали съемки 10 сезона легендарного кулинарного проекта «МастерШеф», премьера которого состоится этой осенью. В новом сезоне судьями по-прежнему будут Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В новом сезоне сразятся кулинары-аматоры. Традиционно из сотен претендентов судейская тройка отберет двадцатку лучших. Ольга Мартыновская будет судить аматоров впервые.

«Для меня в работе с аматорами все по-новому, я думала, что будет проще. Факторов, по которым ты судишь, намного больше, чем просто кулинарные знания. Я стараюсь увидеть и почувствовать потенциал, талант, насколько участник действительно хочет и мечтает стать умелым шефом. Огонь в глазах, конечно, играет важную роль. В некоторых участниках я даже узнаю себя», — отмечает Мартыновская.

По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание «МастерШеф».

Напомним, 18 июля телеканал СТБ показал финал и суперфинал кулинарного проекта «Мастер Шеф. Профессионалы»-2. Победителем шоу стал Евгений Грибеник.

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Фото: СТБ

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