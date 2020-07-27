НовостиТВ

На СТБ начались съемки десятого сезона «МастерШеф»

от Telekritika
От Telekritika 400
Главная Новости На СТБ начались съемки десятого сезона «МастерШеф»

Шоу канал покажет осенью.

На телеканале СТБ недавно стартовали съемки 10 сезона легендарного кулинарного проекта «МастерШеф», премьера которого состоится этой осенью. В новом сезоне судьями по-прежнему будут Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В новом сезоне сразятся кулинары-аматоры. Традиционно из сотен претендентов судейская тройка отберет двадцатку лучших. Ольга Мартыновская будет судить аматоров впервые.

«Для меня в работе с аматорами все по-новому, я думала, что будет проще. Факторов, по которым ты судишь, намного больше, чем просто кулинарные знания. Я стараюсь увидеть и почувствовать потенциал, талант, насколько участник действительно хочет и мечтает стать умелым шефом. Огонь в глазах, конечно, играет важную роль. В некоторых участниках я даже узнаю себя», — отмечает Мартыновская.

По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание «МастерШеф».

Напомним, 18 июля телеканал СТБ показал финал и суперфинал кулинарного проекта «Мастер Шеф. Профессионалы»-2. Победителем шоу стал Евгений Грибеник.

Читайте также:

На СТБ стартует премьера шоу «Звана вечеря»
СТБ запускает повтор «Крепостной»
СТБ снимает 12-серийную мелодраму «Мой мужчина, моя женщина»
СТБ запускает реалити «Холостячка»

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Нардеп Княжицкий заявил о давлении на телеканал «Прямой»...

21.07.2020

Megogo стал производить аудиокниги

14.07.2020

Нацсовет проверит радио «Шансон» из-за несоблюдения языковых квот

16.07.2020

Вещатели жалуются на то, что карантин затрудняет их...

16.07.2020

Санта Димопулос примет участие в новом сезоне «Танців...

20.07.2020

Церемонию SAG Awards перенесли

03.07.2020

Телеканалы Viasat History и Viasat Explorer сменили юрисдикцию

16.07.2020

Мюзикл «Гамильтон» увеличил загрузки приложения Disney+ на 74%

07.07.2020

Новый канал объявил дату старта 11-го сезона «Ревизора»

30.06.2020

Латвийский регулятор закроет доступ к порталу Kartina.TV

24.07.2020
Avatar