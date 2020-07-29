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У The New York Times появился исполнительный продюсер

от Telekritika
От Telekritika 229
Главная Новости У The New York Times появился исполнительный продюсер

Для развития кинопроектов.

Кейтлин Ропер, которая с 2016 года является старшим редактором The New York Times Magazine, теперь будет разрабатывать сценарии для ТВ- и кинопроектов из историй в Times. Об этом пишет THR.

Ропер будет переделывать материалы The New York Times для кино и телевидения, «разрабатывая и продюсируя вместе с голливудскими продюсерами», говорит помощник главного редактора Times Сэм Дольник.

«Чтобы донести публикации Times до экранов, Кейтлин будет тесно сотрудничать с репортерами, редакторами, нашими голливудскими агентами и лучшими в своем классе сценаристами, продюсерами и режиссерами, — добавил он.

Ропер уже принимала участие в разработке проекта «1619» при участии Lionsgate и Опры Уинфри, а также создавала  «Принца джунглей Дели» для Amazon.

Напомним, ранее The New York Times приобрел компанию по аудиопроизводству, которая стоит за популярным подкастом под названием Serial.

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Фото: Unsplash

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