Объявлены номинанты на премию «Эмми»

Netflix обогнала HBO по номинациям на премию «Эмми«, набрав 160 номинаций по сравнению с 107 HBO. Об этом пишет Deadline.
Среди номинантов от стриминга — «Озарк», «Корона», «Мертв для меня», «Политик» и «Очень странные дела».
Тем не менее, «Хранители» от HBO были номинировали 26 раз, за ними следует «Удивительная миссис Мэйзел» с 20 номинациями, а также «Наследники» и «Озарк», получившие по 18.
Онлайн-кинотеатр Apple TV+, который впервые претендует на премию, может получить 18 наград, а проекты Disney+ — 19, из которых 15 номинаций пришлись на «Мандалорца».
В прошлом году лидировал HBO, набравший 137 номинаций по сравнению с 118 от Netflix.
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу»
- «Убивая Еву»
- «Озарк»
- «Наследники»
- «Мандалорец»
- «Очень странные дела»
- «Рассказ служанки»
- «Корона»
Лучший комедийный сериал
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «В лучшем мире»
- «Шиттс Крик»
- «Что мы делаем в тени»
- «Белая ворона»
- «Метод Коминского»
- «Мёртв для меня»
- «Умерь свой энтузиазм»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Рами Юссеф («Рами»)
- Майкл Дуглас («Метод Коминского»)
- Дон Чидл («Чёрный понедельник»)
- Тед Дэнсон («В лучшем мире»)
- Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)
- Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
- Линда Карделлини («Мёртв для меня»)
- Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бэйтман («Озарк»)
- Стерлинг К. Браун («Это мы»)
- Билли Портер («Поза»)
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
- Стив Карелл («Утреннее шоу»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
- Оливия Колман («Корона»)
- Зендая («Эйфория»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
- Лора Линни («Озарк»)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)
- Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
- Николас Браун («Наследники»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Мэттью Макфэйден («Наследники»)
- Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)
- Мерил Стрип («Большая маленькая ложь»)
- Хелена Бонэм Картер («Корона»)
- Сара Снук («Наследники»)
- Тенди Ньютон («Мир Дикого Запада»)
- Джулия Гарнер («Озарк»)
- Фиона Шоу («Убивая Еву»)
- Самира Уайли («Рассказ служанки»)
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Алан Аркин («Метод Комински»)
- Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Стерлинг К. Браун («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Махершала Али («Рами»)
- Кинан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Дэн Леви («Шиттс Крик»)
- Уильям Джексон Харпер («В лучшем мире»)
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Бетти Гилпин («Блеск»)
- Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)
- Д’Арси Гарден («В лучшем мире»)
- Сесили Стронг («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Ивонн Орджи («Белая ворона»)
- Энни Мёрфи («Шиттс Крик»)
Лучший мини-сериал
- «И повсюду тлеют пожары»
- «Миссис Америка»
- «Невероятное»
- «Неортодоксальная»
- «Хранители»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Джереми Айронс («Хранители»)
- Джереми Поуп («Голливуд»)
- Хью Джекман («Безупречный»)
- Пол Мескаль («Нормальные люди»)
- Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Кейт Бланшетт («Миссис Америка»)
- Шира Хаас («Неортодоксальная»)
- Реджина Кинг («Хранители»)
- Октавия Спенсер («Мадам Си Джей Уокер»)
- Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»)
Напомним, в прошлом году мини-сериал «Чернобыль» забрал самые главные награды ТВ-премии «Эмми», в которых был номинирован.
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