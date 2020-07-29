Объявлены номинанты на премию «Эмми»

Netflix обогнала HBO по номинациям на премию «Эмми«, набрав 160 номинаций по сравнению с 107 HBO. Об этом пишет Deadline.

Среди номинантов от стриминга — «Озарк», «Корона», «Мертв для меня», «Политик» и «Очень странные дела».

Тем не менее, «Хранители» от HBO были номинировали 26 раз, за ними следует «Удивительная миссис Мэйзел» с 20 номинациями, а также «Наследники» и «Озарк», получившие по 18.

Онлайн-кинотеатр Apple TV+, который впервые претендует на премию, может получить 18 наград, а проекты Disney+ — 19, из которых 15 номинаций пришлись на «Мандалорца».

В прошлом году лидировал HBO, набравший 137 номинаций по сравнению с 118 от Netflix.

Лучший драматический сериал

«Лучше звоните Солу»

«Убивая Еву»

«Озарк»

«Наследники»

«Мандалорец»

«Очень странные дела»

«Рассказ служанки»

«Корона»

Лучший комедийный сериал

«Удивительная миссис Мейзел»

«В лучшем мире»

«Шиттс Крик»

«Что мы делаем в тени»

«Белая ворона»

«Метод Коминского»

«Мёртв для меня»

«Умерь свой энтузиазм»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Рами Юссеф («Рами»)

Майкл Дуглас («Метод Коминского»)

Дон Чидл («Чёрный понедельник»)

Тед Дэнсон («В лучшем мире»)

Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)

Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)

Линда Карделлини («Мёртв для меня»)

Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)

Исса Рэй («Белая ворона»)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бэйтман («Озарк»)

Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Билли Портер («Поза»)

Брайан Кокс («Наследники»)

Джереми Стронг («Наследники»)

Стив Карелл («Утреннее шоу»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

Оливия Колман («Корона»)

Зендая («Эйфория»)

Сандра О («Убивая Еву»)

Лора Линни («Озарк»)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»)

Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)

Билли Крудап («Утреннее шоу»)

Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)

Николас Браун («Наследники»)

Киран Калкин («Наследники»)

Мэттью Макфэйден («Наследники»)

Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)

Мерил Стрип («Большая маленькая ложь»)

Хелена Бонэм Картер («Корона»)

Сара Снук («Наследники»)

Тенди Ньютон («Мир Дикого Запада»)

Джулия Гарнер («Озарк»)

Фиона Шоу («Убивая Еву»)

Самира Уайли («Рассказ служанки»)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Алан Аркин («Метод Комински»)

Тони Шелуб («Удивительная миссис Мэйзел»)

Стерлинг К. Браун («Удивительная миссис Мэйзел»)

Махершала Али («Рами»)

Кинан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Дэн Леви («Шиттс Крик»)

Уильям Джексон Харпер («В лучшем мире»)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Бетти Гилпин («Блеск»)

Кейт Маккиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»)

Марин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»)

Д’Арси Гарден («В лучшем мире»)

Сесили Стронг («Субботним вечером в прямом эфире»)

Ивонн Орджи («Белая ворона»)

Энни Мёрфи («Шиттс Крик»)

Лучший мини-сериал

«И повсюду тлеют пожары»

«Миссис Америка»

«Невероятное»

«Неортодоксальная»

«Хранители»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Джереми Айронс («Хранители»)

Джереми Поуп («Голливуд»)

Хью Джекман («Безупречный»)

Пол Мескаль («Нормальные люди»)

Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)