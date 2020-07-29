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Алина Гросу снимется в сериале «В плену у прошлого»

от Telekritika
От Telekritika 398
Главная Новости Алина Гросу снимется в сериале «В плену у прошлого»

Премьера состоится на канале «Украина».

В Киеве стартовали съемки новой 16-серийной картины «В плену у прошлого». Производством сериала по заказу канала «Украина» занимается компания «Киевтелефильм», сообщает пресс-служба телеканала.

«Этот сериал о жизни, где есть место любви, предательству, зависти и прочим человеческим проявлениям. Вскрываются отношения одной семьи, а, как мы знаем, все комплексы идут из детства. В плену у прошлого — это шлейф давних событий, за которые герои расплачиваются сегодня», — поделился режиссер фильма Александр Мохов.

Одну из ролей в сериале исполняет актриса и певица Алина Гросу, которая сыграет девушку Аврору.

«Я играю очень интересного, неожиданного и яркого персонажа, который будет в каждой серии открываться по-разному. В финале зритель, надеюсь, будет испытывать к моей героине огромную гамму чувств: примет ее, возможно, поймет, а может быть и нет», — делится актриса Алина Гросу.

В ролях также снялись: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Инга Оболдина, Петар Зекавица, Кирилл Кузнецов, Кристина Исайкина, Степан Лапин, Екатерина Владимирова, Инна Коляда, Алина Гросу, Дмитрий Блажко, Ирина Мохова.

Режиссер-постановщик: Александр Мохов, оператор-постановщик: Шкир Андрей, художник-постановщик: Виталий Шаматиенко, продюсеры: Валентин Опалев, Павел Карван, Виктория Корогод, Ирина Черняк, автор сценария: Яна Романенко.

Премьера сериала «В плену у прошлого» состоится на канале «Украина».

Напомним, телеканал «Украина» и компания Mamas Film Production снимают четырехсерийный мелодраматический фильм «Не говори мне о любви».

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Фото: YouTube

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