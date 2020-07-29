Объявили победителя «Сценарного питчинга» для презентации на Warsaw Kids Forum

Выбран победитель «Сценарного питчинга» для презентации на Warsaw Kids Forum. Его выбрали из четырех финалистов. Об этом пишет пресс-служба украинской киноакадемии.

Эксперты Warsaw Kids Forum Мацей Якубчик и Зофья Горщарук выбрали победителя «Сценарного питчинга», который будет представлен во время форума. Им стал проект анимационного сериала Никиты Ратникова «Да будет так» о двух сыновьях, которые борются за любовь родителей-программистов: настоящий мальчик и искусственный интеллект.

На рассмотрение экспертам Warsaw Kids Forum Украинская анимационная Ассоциация УАнимА и украинская киноакадемия подали четырех финалистов первого этапа видеопрезентаций. Среди них:

• «Робоняня», Роман Розенгурт

• «Насекомые», Игорь Кальчева

• «Да будет так», Никита Ратников

• «Мишка Тося», Ирина Маламуж

Перечень проектов, прошедших в первого этапа видеопрезентаций:

• «Валим отсюда», Наталья Купянска

• «Воля», Денис Фадеев

• «Да будет так», Никита Ратников

• «Кси», Виктор Романченко

• «Мишка Тося», Ирина Маламуж

• «Мух и другие», Анатолий Гордейчук

• «Приключения барвинка», Алексей Комаровский

• «Робоняня», Роман Розенгурт

• «Тайны Дома Мистера Бернулли», Вадим Шешич

Напомним, более 50 украинских продюсеров и 250 сценаристов приняли участие в проекте «Сценарный питчинг».

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Фото: unsplash

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