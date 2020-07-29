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Объявили победителя «Сценарного питчинга» для презентации на Warsaw Kids Forum

от Telekritika
От Telekritika 259
Главная Кино Объявили победителя «Сценарного питчинга» для презентации на Warsaw Kids Forum

Им стал проект анимационного сериала от Никиты Ратникова.

Выбран победитель «Сценарного питчинга» для презентации на Warsaw Kids Forum. Его выбрали из четырех финалистов. Об этом пишет пресс-служба украинской киноакадемии.

Эксперты Warsaw Kids Forum Мацей Якубчик и Зофья Горщарук выбрали победителя «Сценарного питчинга», который будет представлен во время форума. Им стал проект анимационного сериала Никиты Ратникова «Да будет так» о двух сыновьях, которые борются за любовь родителей-программистов: настоящий мальчик и искусственный интеллект.

На рассмотрение экспертам Warsaw Kids Forum Украинская анимационная Ассоциация УАнимА и украинская киноакадемия подали четырех финалистов первого этапа видеопрезентаций. Среди них:
• «Робоняня», Роман Розенгурт
• «Насекомые», Игорь Кальчева
• «Да будет так», Никита Ратников
• «Мишка Тося», Ирина Маламуж

Перечень проектов, прошедших в первого этапа видеопрезентаций:
• «Валим отсюда», Наталья Купянска
• «Воля», Денис Фадеев
• «Да будет так», Никита Ратников
• «Кси», Виктор Романченко
• «Мишка Тося», Ирина Маламуж
• «Мух и другие», Анатолий Гордейчук
• «Приключения барвинка», Алексей Комаровский
• «Робоняня», Роман Розенгурт
• «Тайны Дома Мистера Бернулли», Вадим Шешич

Напомним, более 50 украинских продюсеров и 250 сценаристов приняли участие в проекте «Сценарный питчинг».

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Фото: unsplash

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