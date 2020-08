Сериалы августа: «Тед Лассо», «Страна Лавкрафта» и много анимации

3 августа

«Беглец» / The Fugitive

Жанр: детектив, криминал

Платформа: Quibi

Актеры: Кифер Сазерленд, Бойд Холбрук, Дженезис Родригез, Брайан Джерати, Тия Сиркар, Дэниэл Дэвид Стюарт, Энди Бакли, Гленн Хоуертон, Малкольм Гудвин

О чем: Заботливый отец и любящий муж Майк Ферро по стечению обстоятельств оказался в метро Лос-Анджелеса во время взрыва. Ему выдвинули обвинения в теракте, и Майк должен доказать собственную невиновность. Параллельно в это время его выслеживает знаменитый детектив.

4 августа

«Маленькие пташки» /Little Birds

Жанр: драма

Платформа: Sky

Актеры: Джуно Темпл, Юмна Марван,Рафаэль Аклок, Хью Скиннер, Жан-Марк Барр, Росси де Пальма, Нина Сосаня, Дэвид Костабиле

О чем: Cериал вдохновлен изданным в 1979 году сборником эротических рассказов от Аниса Нина. «Маленькие птицы» сочетают в себе истории любви и желания вместе с личной драмой и политической интригой.

События происходят в Танжере в 1955 году в знаменитой «международной зоне» — одном из последних форпостов колониального упадка. Здесь пересекаются судьбы двух совершенно разных женщин: Люси, жаждущей экспериментов на любовном фронте с мужем, и Чериф, проститутки, которая решает бороться за свою независимость.

6 августа

«Звездный путь: Нижние палубы» / Star Trek: Lower Decks

Жанр: анимация, комедия, фантастика

Платформа: CBS All Access

Роли озвучили: Тони Ньюсом, Джек Куэйд, Ноэль Уэллс, Юджин Кордеро, Донн Льюис, Джерри О’Коннелл, Фред Татаскьор, Джиллиан Вигмэн

О чем: Комедийный мультсериал расскажет о команде поддержки, служащей на одном из наименее важных кораблей Звездного флота США в 2380 году. Маринер, Боймлер, Резерфорд и Тенди должны совмещать свои обязанности со своей социальной жизнью. Параллельно корабль сотрясает множество научно-фантастических аномалий.

Предварительно у сериала будет два сезона, история основана на «Звездном пути» Джина Родденберри.

9 августа

«Птица доброго господа» /The Good Lord Bird

Жанр: драма, исторический

Платформа: Showtime

Актеры: Итан Хоук, Бо Напп, Мо Брингс Пленти, Дэвид Диггс, Вайат Рассел

О чем: США, 1850 год. В центре истории — мальчик Онион, который с детства был рабом. Его отец погибает из-за стычки рабовладельца. Позднее он встречает Джона Брауна, который принимает его в свою армию против рабства. Они совершают налет на армейское хранилище, чтобы начать восстание рабов, но их действия приводят к началу Гражданской войны.

«Мы охотимся вместе» / We hunt together

Жанр: криминальная драма, триллер

Платформа: Showtime

Актеры: Бабу Сизей, Гермиона Корфилд, Kamara Abraham, Dipo Ola, Ив Майлс, Фрея Дюркан, Кейт Добсон, Ли Байфорд, Том Эндрюс, Пол Блэкуэлл

О чем: Детектив Джексон Менди и сержант Лола Франкс абсолютно разные люди: у них разный подход по борьбе с преступностью и расследованию дел. Однако им приходится работать в паре. Чем же обернется их сотрудничество? По ту сторону им будет противостовять другая пара Фредди и Баба. Харизматичная и самоуверенная Фредди Лейн подвергается нападению со стороны психопата, и ее неожиданным спасителем становится бывший солдат Баба Ленга. Совершив первое совместное убийство, Лейн и Ленга решают, что идеально подходят друг другу и как коллеги, и как любовники.

YOLO: Crystal Fantasy

Жанр: анимация, комедия

Платформа: Adult Swim

Роли озвучили: Майкл Кьюсак, Сара Бишоп

О чем: В центре анимационного сериала от Майкла Кьюсака — австралийские тусовщицы Сара и Рэйчел, которые ищут новых впечатлений и позитивных эмоций в городке Вуллонгонг. Сара пытается найти любовь, а Рэйчел жаждет хаоса, который часто приводит их к конфликту, когда они сталкиваются с сюрреалистической Австралией, странными кустарными существами и кочевниками.

14 августа

«Тед Лассо» / Ted Lasso

Жанр: комедия

Платформа: Apple TV+

Актеры: Джейсон Судейкис, Стивен Манас, Колин Блит, Фил Данстер

О чем: Тед Ласcо – студенческий футбольный тренер из Канзаса, которого наняли для обучения профессиональной футбольной команды в Англии, несмотря на то, что у него не было опыта тренерской работы по футболу.

Исполнитель главной роли Джейсон Судейкис также выступает в качестве исполнительного продюсера. Сериал был разработан Судейкисом, Лоуренсом, Джо Келли и Бренданом Хантом и основан на ранее существовавшем формате и персонажах из NBC Sports.

«Ограбление века» / The Heist of the Century

Жанр: комедия, криминал, триллер

Платформа: Netflix

Актеры: Гильермо Франселла, Диего Перетти, Луис Луке

О чем: Еще один сериал об ограблении от Netflix, и снова испанский. Напоминает пародию на нашумевший хит платформы под названием «Бумажный дом».

«Ограбление века» снят по мотивам реального преступления 2006 года: в городке Акассусо шесть воров с игрушечным оружием ограбили отделение крупнейшего частного банка Аргентины. В написании сценария принял участие один из грабителей — Фернандо Араухо, который владел магазинчиком красок недалеко от банка.

16 августа

«Страна Лавкрафта» / Lovecraft Country

Жанр: ужасы, драма

Платформа: HBO

Актеры: Джерни Смоллетт-Белл, Джонатан Мэйджорс, Онжаню Эллис, Эбби Ли, Джада Харрис, Вунми Мосаку

Майкл Кеннет Уильямс

О чем: Главный герой — вернувшийся с Корейской войны темнокожий 22-летний парень Аттикус Блэк. Он вместе со своей подругой Летицией и его дядей Джорджем отправляется в путешествие по Америке 1950-х годов в поисках своего пропавшего отца. По пути он сталкивается с расизмом и ужасающими монстрами из книг Лавкрафта.

Сериал основан на одноименной книге Мэтта Раффа.

21 августа

«Обручи» / Hoops

Жанр: комедия

Платформа: Netflix

Роли озвучили: Джейк Джонсон, Рон Фанчес, Клео Кинг, Наташа Леджеро, А.Д. Майлз, Роб Риггл

О чем: В центре сюжета баскетбольный тренер Бен Хопкинс, который мечтает привести слабую школьную команду по баскетболу в высшую лигу. Он уверен, что победа должна в корне изменить его неудачную жизнь. При этом есть одна загвоздка: он не особо разбирается в баскетболе и даже не может попасть мячом в кольцо.

Шоураннером анимационного сериала стал комик, актер и сценарист Бен Хоффман («Арчер»).