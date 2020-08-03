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Джеймс Мердок ушел из совета директоров News Corp.

от Telekritika
От Telekritika 239
Главная Новости Джеймс Мердок ушел из совета директоров News Corp.

Сын Руперта Мердока уволился из-за несогласия с некоторым контентом.

Сын Руперта Мердока, Джеймс, уволился из совета директоров News Corp. Причиной ухода он назвал несогласие с принимаемыми решениями и некоторым контентом, передает theguardian.com.

«Мое решение продиктовано несогласием с некоторым редакционным контентом, который публикуется в изданиях, а также — с некоторыми стратегическими решениями», — прокомментировал Джеймс Мердок свой уход.

В последнее время Джеймс Мердок и его супруга Кэтрин критиковали некоторые издания, входящие в News Corp., за излишний консерватизм. Так, Джеймс критиковал Fox News за их редполитику и инфоповоды, а Кетрин была недовольна фейковой информацией, распространяемой некоторыми австралийскими изданиями корпорации.

Сам Руперт Мердок и старший брат Джеймса, Лаклан, в официальном релизе поблагодарили сына и брата за вклад в успех корпорации и пожелали ему успехов в своих новых проектах.

Напомним: ранее стало известно, что у дочери Мердока опровергли слухи о том, что она возглавит BBC.

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Фото: Bloomberg/Getty Images

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