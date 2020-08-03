НовостиТВ

В Киеве состоялись съемки «Женского Квартала»

от Telekritika
От Telekritika 391
Главная Новости В Киеве состоялись съемки «Женского Квартала»

Премьера — в новом сезоне на канале «1+1».

В МЦКИ состоялись съемки новых выпусков проекта студии «Квартал 95» — «Женский Квартал», пишет пресс-служба студии. Съемки проходили без зрителей в связи с карантинными мерами.

В новой программе «Женского Квартала» под руководством режиссера-постановщика проекта Александра Пикалова будут представлены номера на тему отдыха, отцов и детей и женской дружбы.

Также в съемках впервые после родов приняла участие певица и актриса «Женского Квартала» Вера Кекелия. Среди звезд в новом выпуске снялись: Макс Барских, MONATIK и певица Tayanna. Они представили не только музыкальные номера, но и сыграли в миниатюрах с актрисами проекта.

Телевизионные версии концерта можно будет увидеть в новом сезоне на канале «1+1».

Напомним, 28 июля под Одессой начались съемки второго сезона сериала «Папик».

Читайте также:

Студия «Квартал 95» начинает работу над новыми проектами для «1+1»
Cтудия «Квартал 95» начала выпускать свою программу на украинском
Пресс-секретарь «Квартала 95» стала членом Нацсовета
«Квартал 95» остался без Юзика
«1+1» покажет новый «Вечерний квартал» 

Фото: «Квартал 95»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Объявили победителя «Сценарного питчинга» для презентации на Warsaw...

29.07.2020

TikTok не будет доступен в Гонконге

07.07.2020

За угрозы журналистке полтавчанин получил два года условно

31.07.2020

ТЕТ начал съемку адаптации американского ситкома Man with a...

28.07.2020

Премия «Киноколо» меняет правила подачи фильмов в 2020...

21.07.2020

Пророцтво: всі великі канали падають. Хто наступний –...

24.07.2020

Блогер Евгений Гайворонский обжаловал решение российского суда о...

13.07.2020

«Суспільне» рассчиталось с долгами перед АО «Евроньюс»

13.07.2020

YouTube будет показывать еще больше рекламы

14.07.2020

В сети обнаружили данные миллионов пользователей VPN-сервисов

20.07.2020
Avatar