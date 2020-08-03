В Киеве состоялись съемки «Женского Квартала»

В МЦКИ состоялись съемки новых выпусков проекта студии «Квартал 95» — «Женский Квартал», пишет пресс-служба студии. Съемки проходили без зрителей в связи с карантинными мерами.
В новой программе «Женского Квартала» под руководством режиссера-постановщика проекта Александра Пикалова будут представлены номера на тему отдыха, отцов и детей и женской дружбы.
Также в съемках впервые после родов приняла участие певица и актриса «Женского Квартала» Вера Кекелия. Среди звезд в новом выпуске снялись: Макс Барских, MONATIK и певица Tayanna. Они представили не только музыкальные номера, но и сыграли в миниатюрах с актрисами проекта.
Телевизионные версии концерта можно будет увидеть в новом сезоне на канале «1+1».
Напомним, 28 июля под Одессой начались съемки второго сезона сериала «Папик».
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Фото: «Квартал 95»
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