Дочь Лилии Ребрик сыграет главную роль в новом фильме канала «Украина»

7-летняя Диана Дикая, дочь ведущей программы «Ранок з Україною» и актрисы Лилии Ребрик, сыграет главную детскую роль в четырехсерийной мелодраме «Много ненастных дней» телеканала «Украина» и компании FILM.UA Group. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Юная актриса играет роль девочки, мама которой попадает в автомобильную аварию. Пока та в реанимации, о маленькой Маше будет заботиться лучшая подруга мамы – Катя, которая в той аварии потеряла мужа, и свекровь Кати.

«В принципе, она играет саму себя – девочку, которая любит ролики, танцы и собак. Когда Диана узнала, что на площадке будет собака, да еще и золотистый ретривер, она очень захотела сниматься. Дочка давно мечтает о четвероногом друге и очень счастлива, что на съемках имеет возможность гулять и играть с собачкой. На самом деле наблюдая за ней на площадке, замечаю, что Диана очень ответственная, все задачи выполняет с первого раза. Режиссер Ира Громозда также это отмечает и мне, как маме, безусловно очень приятно такое слышать», – поделилась Лилия Ребрик.

В фильме снимаются: Елена Борозенец, Екатерина Тышкевич, Петр Рыков, Григорий Бакланов, Диана Дикая, Виталий Кудрявцев, Галина Кобзарь-Слободюк, Алексей Нагрудный и др.

Режиссер-постановщик – Ирина Громозда. Оператор-постановщик – Дмитрий Киптилый. Автор сценария – Марьяна Бек. Продюсеры – Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец.

Производством картины занимаются телеканал «Украина» и компания FILM.UA Group.

Напомним, в центре сюжета картины с рабочим названием «Много ненастных дней» – учительница музыкальной школы Катя, муж которой погибает в автомобильной аварии. Лучшая подруга, которая находилась с ним в одной машине, в тяжелом состоянии попадает в реанимацию. Катя забирает дочку Инны, семилетнюю Машу, в свой дом. Сама Катя не может иметь детей и тем труднее она переживает гибель мужа – у нее ничего не осталось от их любви. Кроме того, свекровь обвиняет Катю в смерти Андрея – ведь она уговорила мужа отвезти подругу в оздоровительный лагерь к больной Маше. А вскоре Катя узнает, что ее муж и лучшая подруга были любовниками.

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Фото: «Украина»

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