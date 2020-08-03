НовостиТВ

CТБ покажет расширенную версию сериала «Спіймати Кайдаша»

от Telekritika
От Telekritika 263
Главная Новости CТБ покажет расширенную версию сериала «Спіймати Кайдаша»

Премьера состоялась 24 февраля.

Осенью на телеканале СТБ состоится показ расширенной версии 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша», пишет пресс-служба вещателя.

Телеканал СТБ покажет режиссерскую версию со сценами, которые не вошли в премьерный показ.

Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит, кроме того, она впервые стала шоураннером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов.

В главных ролях также выступили: Ирина Мак, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» в 2018 году выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку.

Напомним, 24 февраля на СТБ состоялась премьера 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша», снятого по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім’я».

Читайте также:

Телерейтинги: «Поймать Кайдаша» против «Мышеловки для кота», «Лига смеха» против «Дизель шоу» и «Холостяка»
На СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша»
«Кайдашева семья» на современный лад: СТБ приступил к съемкам нового сериала

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Star Media снимет сериал «Морская академия»

06.07.2020

Вадим Рабинович стал официальным совладельцем телеканала O-TV

30.07.2020

Nielsen сократит 3,5 тыс. сотрудников по причине рекструктуризации

08.07.2020

Идрис Эльба намерен снять фильм по сюжету культового...

08.07.2020

Радиостанции «Суспільного» будут вещать в FM-диапазоне еще в...

31.07.2020

YouTube удалил канал «Царьград» с миллионом подписчиков

28.07.2020

Надежда Мейхер станет участницей нового сезона «Танців з...

17.07.2020

Несколько американских инвесторов рассматривают возможность покупки TikTok

22.07.2020

Премия «Киноколо» меняет правила подачи фильмов в 2020...

21.07.2020

О Валерии Лобановском снимут художественный фильм

07.07.2020
Avatar