CТБ покажет расширенную версию сериала «Спіймати Кайдаша»

Осенью на телеканале СТБ состоится показ расширенной версии 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша», пишет пресс-служба вещателя.

Телеканал СТБ покажет режиссерскую версию со сценами, которые не вошли в премьерный показ.

Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит, кроме того, она впервые стала шоураннером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов.

В главных ролях также выступили: Ирина Мак, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» в 2018 году выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку.

Напомним, 24 февраля на СТБ состоялась премьера 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша», снятого по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім’я».

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Фото: СТБ

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