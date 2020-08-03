CТБ покажет расширенную версию сериала «Спіймати Кайдаша»

Осенью на телеканале СТБ состоится показ расширенной версии 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша», пишет пресс-служба вещателя.
Телеканал СТБ покажет режиссерскую версию со сценами, которые не вошли в премьерный показ.
Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит, кроме того, она впервые стала шоураннером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов.
В главных ролях также выступили: Ирина Мак, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.
12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» в 2018 году выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку.
Напомним, 24 февраля на СТБ состоялась премьера 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша», снятого по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім’я».
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Фото: СТБ
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