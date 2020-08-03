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Начались съемки второго сезона сериала «Вскрытие покажет»

от Telekritika
От Telekritika 237
Главная Новости Начались съемки второго сезона сериала «Вскрытие покажет»

Съемками занимается Mamas Film Production.

Телеканал ICTV начал съемки нового сезона судебно-медицинского детектива «Вскрытие покажет», пишет пресс-служба канала. Во втором сезоне зрителей ждут модернизированные декорации и новая главная героиня.

3 августа, Mamas Film Production по заказу ICTV приступили к съемкам нового сезона сериала «Вскрытие покажет». В первом сезоне главный судмедэксперт Инга спасала ситуацию, даже когда следствие заходило в тупик. Благодаря ей, следователь Олег Гончар находил убийцу за мелкими следами, оставленными на теле жертвы. Однако похищение Инги в финале сезона ставит под вопрос работу всего бюро.

«В новом сезоне появится человек из прошлого Олега. Готов ли Олег до сих скелетов в шкафу и как изменится жизнь бюро после исчезновения Инги, зрители узнают совсем скоро. А также — еще больше резонансных уголовных дел с доказательством в теле», — делится подробностями креативная продюсер ICTV Надежда Шмелева.

Следователя Олега Гончара будет играть Артемий Егоров. Кроме этого, в сериале зрители увидят уже знакомых персонажей — эксперта Зиновия (Игорь Портянко), подругу Олега Аэлита (Валерия Товстолес), руководителя бюро Степана Степановича (Сергей Сипливий), лаборанта Ростика (Михаил Досенко) и др.

В новом сезоне обещают 28 серий, но когда именно покажут премьеру, не разглашают.

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Фото: ICTV

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