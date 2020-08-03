Начались съемки второго сезона сериала «Вскрытие покажет»

Телеканал ICTV начал съемки нового сезона судебно-медицинского детектива «Вскрытие покажет», пишет пресс-служба канала. Во втором сезоне зрителей ждут модернизированные декорации и новая главная героиня.

3 августа, Mamas Film Production по заказу ICTV приступили к съемкам нового сезона сериала «Вскрытие покажет». В первом сезоне главный судмедэксперт Инга спасала ситуацию, даже когда следствие заходило в тупик. Благодаря ей, следователь Олег Гончар находил убийцу за мелкими следами, оставленными на теле жертвы. Однако похищение Инги в финале сезона ставит под вопрос работу всего бюро.

«В новом сезоне появится человек из прошлого Олега. Готов ли Олег до сих скелетов в шкафу и как изменится жизнь бюро после исчезновения Инги, зрители узнают совсем скоро. А также — еще больше резонансных уголовных дел с доказательством в теле», — делится подробностями креативная продюсер ICTV Надежда Шмелева.

Следователя Олега Гончара будет играть Артемий Егоров. Кроме этого, в сериале зрители увидят уже знакомых персонажей — эксперта Зиновия (Игорь Портянко), подругу Олега Аэлита (Валерия Товстолес), руководителя бюро Степана Степановича (Сергей Сипливий), лаборанта Ростика (Михаил Досенко) и др.

В новом сезоне обещают 28 серий, но когда именно покажут премьеру, не разглашают.

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Фото: ICTV

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