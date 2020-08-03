Google будет показывать имя рекламодателя в объявлениях

Компания Google обновила политику конфиденциальности диджитал-рекламы, об этом сообщается в блоге компании.

Так, Google обновил функцию «Почему я вижу это объявление», в которой пользователи могут получить дополнительную информацию о рекламной кампании.

«В течение следующих нескольких месяцев мы будем улучшать работу с новой функцией под названием «Об этом объявлении», которая будет показывать пользователям проверенное имя рекламодателя каждого объявления», — пишет Майк Шульман, вице-президент по рекламе, конфиденциальности и безопасности Google.

Новую функцию можно будет протестировать в объявлениях, которые были куплены через Google Ads и Display & Video 360. В течение следующего года она также появится и на других рекламных площадках. Увидеть имя рекламодателя можно будет и в новом расширении для Chrome — Ads Transparency Spotlight.

Напомним, ранее Google запретил рекламу шпионских ПО.

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Фото: unsplash

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