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«Квартал 95» приступил к съемкам второго сезона сериала «Папик»

от Telekritika
От Telekritika 570
Главная Новости «Квартал 95» приступил к съемкам второго сезона сериала «Папик»

Он выйдет на канале «1+1».

28 июля под Одессой начались съемки второго сезона сериала «Папик». Об этом сообщает пресс-служба студии «Квартал 95».

По сюжету второго сезона, Дед выйдет из тюрьмы и будет пытаться заново устроить свою жизнь, но не все у него будет получаться. Тем временем, отношения Лизы и Эльдара также подвергнутся испытаниям. Естественно, и Папик, и Лиза будут продолжать поддерживать отношения и помогать друг другу в разных жизненных ситуациях.

Кроме уже полюбившихся героев в исполнении Стаса Боклана, Дарья Петрожицкой и Эльдара Кабирова, во втором сезоне сериала также сыграют Анна Кошмал, Дмитрий Суржиков, Алексей Тритенко и другие. Съемки сериала пройдут в разных украинских городах и займут несколько месяцев. Премьера второго сезона состоится на канале «1+1».

Напомним, сериал «Папик» стал лучшей сериальной премьерой осеннего сезона на украинском ТВ. Премьера состоялась 2 декабря 2019 года на «1+1». Первые две серии лирической комедии просмотрели 3,8 млн зрителей.

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Фото: «Квартал 95»

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