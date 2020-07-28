Телеведущая задекларировала более 260 миллионов гривен годового дохода

Украинские звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.

Среди них рекордсменкой оказалась телеведущая, имя которой не называется: она задекларировала 261,6 млн грн дохода. На втором месте футболист с 24,5 млн грн и певец с 15,3 млн грн.

Ліга.net предположила, что речь идет об Оксане Марченко, жене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. В своей декларации он указал, что его жена получила 258,7 млн грн дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments.

Напомним, Оксана Марченко дала интервью, в котором сообщила, что ее вынудили уйти с канала СТБ из-за деятельности мужа.

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Фото: «Телекритика»

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