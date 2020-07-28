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Телеведущая задекларировала более 260 миллионов гривен годового дохода

от Telekritika
От Telekritika 505
Главная Новости Телеведущая задекларировала более 260 миллионов гривен годового дохода

Ее имя налоговая не называет.

Украинские звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.

Среди них рекордсменкой оказалась телеведущая, имя которой не называется: она задекларировала 261,6 млн грн дохода. На втором месте футболист с 24,5 млн грн и певец с 15,3 млн грн.

Ліга.net предположила, что речь идет об Оксане Марченко, жене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. В своей декларации он указал, что его жена получила 258,7 млн грн дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments.

Напомним, Оксана Марченко дала интервью, в котором сообщила, что ее вынудили уйти с канала СТБ из-за деятельности мужа.

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Фото: «Телекритика»

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